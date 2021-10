Periodista fue golpeada en medio de una carrera de taxi en Bogotá

La inseguridad en Bogotá cobró una nueva víctima. Se trata de la periodista Gabriela Cárdenas, quien denunció en redes sociales el episodio que vivió este sábado en la noche en el norte de la capital.



La comunicadora relata en su Twitter que tomó un taxi en la zona T para dirigirse a su casa, cuando en medio del camino notó una actitud sospechosa.



"El taxista era un muchacho de unos 23 años, le subió a la música y comenzó la carrera. Yo comencé a seguir por Google Maps todo el camino y de repente el empezó a meterse por otras calles y ahí se me hizo raro", explicó.



Gabriela narra que cuando estaba a cinco minutos de su casa, el conductor del vehículo frenó, se giró y le dijo que cerrara bien la puerta. "En ese instante confirmé que mi intuición no me estaba mintiendo. Cuando yo me volteo, otro hombre que estaba esperándolo en la calle, se intentó subir al taxi", contó.

#inseguridad Nunca tomo un taxi en la calle, siempre lo hago por aplicación… PERO HOY COMETÍ EL PEOR ERROR DEL MUNDO. Me subí a un taxi en la zona T porque llevaba casi media hora pidiendo uno y ninguno llegaba y ya me quería ir. Sentí que algo podía salir mal pero no hice caso pic.twitter.com/tI30Hsf5gQ — GABRIELA CÁRDENAS (@agabbycardenas) October 31, 2021

La periodista terminó con varias heridas en sus brazos y en su rostro. "Mientras el hombre me intenta poner la mano en la boca para callarme, yo saqué toda mi fuerza del mundo, lo empujaba y gritaba auxilio, pero nadie salía. Como vio que no pudo meterme al carro de nuevo, me tiró al piso y arrancó junto con el muchacho que conducía", relató en su Twitter.

