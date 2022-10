El país se encuentra conmocionado por la muerte del niño Gabriel Esteban Cubillos Rodríguez, quien habría sido asesinado por su propio padre en un hotel de Melgar.



Según relató Consuelo Rodríguez, madre del menor, en entrevista con Blu Radio, el domingo 2 de octubre fue la última vez que lo vio con vida. Ese día, le correspondía a Gabriel Enrique González, padre del menor, pasar tiempo con él.



Así que con la excusa de llevarlo a comer un helado, lo alejó de su hogar y nunca volvió. La mujer no supo nada de su hijo hasta que le llegó una fotografía del pequeño muerto.



"Él me llamó el domingo sobre las 9:30 de la noche, me escribió un mensaje dónde decía que había dejado una USB con un video en el que decía que iba a asesinar a mi hijo y después se iba a matar él. Apaga el teléfono. A las 4:07 de la mañana, ya del lunes, me envía la foto del niño, ya sin vida", declaró Consuelo Rodríguez.



“Hora de fallecimiento: 3:55 a. m. No sufrió. Ahora sí puedes disfrutar sola sin ‘trisitico’ y sin mí. Felicidades. Usted escogió al campesino. Hasta nunca”. Con este mensaje Gabriel Enrique González, de 50 años, le confirmó a su expareja que su hijo, el de los dos, había fallecido en una habitación del hotel Del Rey en Melgar, Tolima.



El supuesto filicida fue capturado en medio de un retén de la Policía de Tránsito, en el kilómetro 23 de la vía Girardot-Melgar, en el sector conocido como La Yucalá, el martes, 4 de octubre. Según detallan las autoridades, el sujeto intentó sobornar a los agentes y escapar a otra ciudad.



Anoche se esperaba una orden de captura por homicidio, mientras que el padre esperaba internando en los calabozos de Girardot, Cundinamarca.



El último video conocido del menor con vida

Cada vez se conocen más detalles de este escabroso crimen. Uno de ellos ha sido el video de la recepción del hotel, momentos antes del crimen. En la pieza audiovisual, revelada por Noticias Caracol, se puede apreciar cómo el niño estaba entretenido viendo los peces del acuario del hotel.



Entretanto, su papá presentaba sus documentos y los del menor para el registro. Esto habría ocurrido hacia las 10:00 p.m. Poco después, el sujeto habría acabado con la vida de su propio hijo.