Con un duro y estremecedor relato, Consuelo Rodríguez, madre del menor que fue encontrado muerto en un hotel de Melgar, al parecer asesinado por su padre, habló sobre el lamentable caso.

De acuerdo a su entrevista con ‘Blu Radio’, el domingo 02 de octubre fue la última vez que Consuelo vio a su hijo con vida. Ese día, le correspondía a Gabriel Enrique González, padre del menor, pasar tiempo con él.



Así que con la excusa de llevarlo a comer un helado, lo alejó de su hogar y nunca volvió. La mujer no supo nada de su hijo hasta que le llegó una fotografía del pequeño muerto.

Me escribió un mensaje dónde decía que había dejado una USB con un video en el que decía que iba a asesinar a mi hijo y después se iba a matar él FACEBOOK

"Él me llamó el domingo sobre las 9:30 de la noche, me escribió un mensaje dónde decía que había dejado una USB con un video en el que decía que iba a asesinar a mi hijo y después se iba a matar él. Apaga el teléfono. A las 4:07 de la mañana, ya del lunes, me envía la foto del niño, ya sin vida", declaró Consuelo Rodríguez.

(Siga leyendo: Hombre acusado de asesinar a su hijo fue encontrado en La Esmeralda Tolima).

Gabriel Enrique González Cubillos, padre del niño Gabriel Esteban Cubillos Rodríguez.

Según la madre, cuando el asesino llegó a su casa para llevarse al niño, ya tenía todo planeado, pues la prueba de ello es la USB.



“Él cambió mucho, pero nunca había amenazado con hacerle daño al niño. El niño anhelaba cada 15 días cuando el papá iba a recogerlo. Contaba con sus deditos todos los días", dijo.



Y recalcó: “Uno nunca termina de conocer a nadie. Gabriel no era hijo único, yo tenía otro hijo por aparte y él también”.



La mujer, además, declaró que la comisaría de Familia de Usme le ordenó al papá del menor tomar terapias psicológicas.

Recién separados fue un poco difícil, porque él no asumía la separación, pero después de que empezamos con Comisaría de Familia se calmó un poco FACEBOOK

(Lea también: Padre mató a su hijo reportado como desaparecido y le envió foto a la madre).

"Recién separados fue un poco difícil, porque él no asumía la separación, pero después de que empezamos con Comisaría de Familia se calmó un poco. No estaba realmente tranquilo como lo imaginaba. En la Comisaría de Familia de Usme determinaron que debía tomar terapias psicológicas", dijo la Consuelo.



La madre del menor indicó que nunca le quitaron las visitas a Gabriel Enrique González, quien también había sido denunciado por acoso.

¿Qué dicen los dueños del hotel?

Seguimiento a Gabriel González Cubillos.

Fabián Vidal, dueño del hotel donde fue encontrado el niño, le contó a ‘Blu Radio’ que la noche del crimen nadie se dio cuenta. De hecho, solo fue hasta que llegó la policía que supieron del asesinato.



De acuerdo a la versión de Vidal, el hombre acusado salió bastante tranquilo y dejó dicho que luego regresaba. No había ningún indicio de que hubiera cometido algún delito.



“Para nosotros es muy difícil porque no hubo ninguna bulla, no hubo nada extraño, nada anormal en esa noche. Él salió demasiado tranquilo en la mañana. Él no sale con maleta, con nada, vestido con sus zapatos, un jean y una camisa rosada”, recordó.

