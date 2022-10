“No entendemos por qué el padre de nuestro trisitico fue capaz de apagar su luz. Sus ojos tan hermosos, su sonrisa”. Esto es lo que se pregunta la familia del niño de cinco años Gabriel Esteban Cubillos Rodríguez, quien fue asesinado por su padre en el hotel Del Rey en Melgar, Tolima, y cuyo cuerpo sin vida llegó la noche del miércoles en una carroza tras cuatro horas de viaje desde ese municipio.



Era esperado por familiares, amigos y conocidos del barrio Sierra Morena, en la localidad de Usme, quienes rechazaron lo ocurrido. Ellos acompañaron a la familia en toda la jornada con un solo llamado: “Queremos justicia”. Prendieron velas y lloraron por el terrible crimen.



Las honras fúnebres comenzaron el jueves temprano en la sala de velación Jardines del Apogeo, en la av. 1.° de Mayo n.° 71D-28 sur, pero el cuerpo del niño fue trasladado hacia Sierra Morena, en la localidad de Usme, donde no solo vive su familia sino la comunidad con quien creció.



Al llegar a su barrio los habitantes salían conmovidos de las humildes viviendas del sector mientras el ataúd era llevado a la parroquia El Señor del Monte de Galilea en El Bosque. Muchos llegaron con bombas blancas como un mensaje de paz para los niños del país pero también había carteleras con conmovedores escritos. Cada palabra estaba con un tinte de dolor.

"Un angelito más en el cielo. Me arrancaron un trozo muy grande de mi corazón y me obligan a seguir viviendo sin él. Te fuiste. Aquí el único protagonista de esta triste historia eres tú. Me demostraste tanta valentía , mi vida, mi pequeño, mi hijo. Luchaste hasta el último segundo con todas tus fuerzas hasta que no pudiste más y decidiste descansar en la paz del señor. Solo pedimos justicia pata ti, Gabriel", escribió la madre del niño.



La tía de la víctima también se expresó sobre el terrible homicidio que tiene a su familia sumida en la tristeza. “Somos dos hermanas aquí en Bogotá, muy unidas. Lo que más recordamos del niño es su alegría, el cariño que nos daba, su dulce sonrisa. Cumplió años el 20 de septiembre y estaba tan feliz. Dios mío, cómo ese tipo pudo apagar la luz de Gabriel Esteban”.



Recordó que su hermana había hecho varias denuncias ante la Fiscalía y que de allí la enviaban a la comisaría. “Ahí, las dos partes tenían que dialogar para llegar a un mutuo acuerdo y después de eso se iban a tomar otras decisiones, pero lo que pasó fue este crimen”, agregó.



El cuerpo de niño, dispuesto en un ataúd blanco, fue despedido con dolor por su comunidad. Muchos lloraban en medio de oraciones mientras sonaba una sublime música de fondo. “No queremos más niños asesinados. Hoy alzamos nuestra voz. Tu sonrisa estará presente en nuestra comunidad por siempre. Ni uno más, ni uno más. Solo necesitamos más amor y paz”. Por ahora se sabe que hoy durante se llevará a cabo el entierro de Gabriel Esteban en Jardines del Apogeo.

Investigaciones



El niño Gabriel Esteban Cubillos Rodríguez apareció muerto en Melgar. Foto: Archivo particular

Tras el macabro crimen, La Procuraduría General de la Nación requirió a los comisarios de familia de la localidad de Usme para que informen las medidas adoptadas en el proceso por violencia intrafamiliar que al parecer existía en favor de la madre del niño y, además, sobre la activación de las rutas de atención específicas ante otras entidades, especialmente, en relación con la mujer víctima y su hijo. Igualmente, pidió a la directora Regional Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informar si se adelantó un proceso administrativo de restablecimiento de derechos del menor de edad e información que permita identificar presunta vulneración de derechos en ese núcleo familiar, medidas adoptadas y seguimiento efectuado.



La Procuraduría constituyó agencias especiales para intervenir en el proceso penal que se adelante contra Gabriel Enrique González Cubillos, padre del menor de edad, y en materia de familia para verificar el estado de las actuaciones y medidas adoptadas por las autoridades administrativas .

Voces de rechazo



Sobre este caso también se pronunció la Defensoría del Pueblo Carlos Camargo.



“Con profundo dolor recibí la noticia de la muerte de Gabriel Esteban Cubillos, a manos de su propio padre en un caso de violencia intrafamiliar. 426 niños, niñas y adolescentes han perdido la vida en muerte violentas, relacionadas con presuntos homicidios, esto es 30 casos más para este año en comparación con el mismo corte del año pasado”.



Según Medicina Legal, el 5,6 % de los homicidios de niños, niñas y adolescentes han sido perpetrados por algún familiar y de estos, el 66,7 % relacionan al padre, madre o padrastro como el posible agresor.



El defensor dijo que ha insistido en la necesidad de generar políticas para fortalecer a las familias como entornos protectores de la niñez. “El Estado está llamado a intervenir de manera efectiva cuando la familia no provee condiciones de seguridad para el desarrollo armónico e integral. La falta de una respuesta efectiva en los casos de violencia intrafamiliar, como es el caso de Esteban y su familia, tristemente produce muertes”, destacó Carlos Camargo.



El funcionario advirtió que ha solicitado a la Comisaría de Familia de Usme en Bogotá información sobre las acciones adelantadas para verificar los hechos de violencia intrafamiliar y de género denunciadas por la madre de Esteban. “Estamos verificando si se actuó con debida diligencia en este caso y exigirá a las autoridades competentes las investigaciones penales o disciplinarias que correspondan”, recalcó Camargo.



Agregó: “En muchos de los casos de violencia intrafamiliar y de género que conocemos los hechos trágicos han podido evitarse con una intervención efectiva, que evalúe de manera rigurosa y objetiva el riesgo de agresión”, dijo.



Cayendo la tarde las velas seguían alumbrado el barrio como símbolo del dolor.

González aceptó los cargos

Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía presentó a Gabriel Enrique González Cubillos, quien ayer aceptó el cargo de homicidio agravado por la muerte de su hijo de cinco años, en hechos ocurridos el pasado 3 de octubre de 2022 en un hotel de Melgar (Tolima).



Un equipo especializado conformado por la Brigada de Homicidios del CTI, expertos en lofoscopia, fotografía, topografía e informática forense del Grupo de Criminalística de Ibagué, entre otras especialidades, asumió la investigación desde el momento en el que fue ubicado el cuerpo del menor de edad.



En atención al abundante material de prueba y la evidencia técnica recopilada, la Fiscalía imputó al señalado agresor el delito de homicidio agravado.



González Cubillos fue capturado cuando salía de las instalaciones de la estación de policía de Nilo (Cundinamarca), luego de que fuera judicializado por el delito de cohecho por haberle ofrecido dinero a un grupo de policías que lo interceptó en la vía que conduce a Girardot (Cundinamarca). El cargo ya había sido aceptado por González Cubillos.



Según expertos, la pena a la que se podría enfrentar este hombre, quien reside en Tocancipá (Cundinamarca) estaría entre los 41 años y 8 meses hasta 51 años y cuatro meses de cárcel.



Los agravantes que aplicarían en este caso serían por la relación de parentesco entre victimario y víctima, porque fue cometido por un motivo abyecto, porque posiblemente se colocó a la víctima en una situación de indefensión y porque la víctima es un menor de edad. Hasta ayer González permanecía en el búnker de Ibagué.

