Vuelve el público al estadio El Campín: esto es lo que debe saber

El Campín volverá a recibir a los hinchas. Así lo confirmó este lunes la alcaldesa de Bogotá Claudia López en medio de un anuncio de reactivación de los sectores que aún permanecían cerrados en medio del covid-19.

El calendario de partidos de El Campín y el estadio de Techo son:



Santa Fe vs. Nacional: 3 de agosto



Millonarios vs. Santa Fe 8 de agosto



Equidad vs. Medellín 8 de agosto



Santa Fe vs. La Equidad: 15 de agosto



Millonarios vs. DIM. 22 de agosto



Equidad vs. Tolima 22 de agosto



Santa Fe vs. América: 29 de agosto

Las reglas

- El aforo máximo es del 50 %.



- No se permite el consumo de licor.



- El uso de tapabocas es obligatorio. Se recomienda llevar gel para la constante desinfección de manos.



- Se pide priorizar la venta de boletería a través de internet.



- El consumo de alimentos se debe evitar en las tribunas.



- Desinfección de instrumentos de percusión. No se autorizan pitos, cornetas, vuvuzelas.



- Los organizadores deben garantizar la gestión de filas a la entrada y salida del evento para evitar aglomeraciones.

