Fusagasugá le dijo no a fracking y minería en la consulta

Fusagasugá (Cundinamarca) celebró este domingo la primera consulta minera tras el fallo de la Corte Constitucional que fijó los límites y alcances para este tipo de iniciativas.



La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó los resultados de la jornada electoral en la que los ciudadanos se pronunciaron en las urnas.

El resultado dejó un aplastante 99,18 % de los votos para el No a la pregunta “¿Está usted de acuerdo que en el municipio de Fusagasugá se realicen actividades de exploración, perforación y producción de hidrocarburos, fracking y minería a gran escala?”.

El Sí apenas alcanzó 202 votos con el 0,51%, mientras que 122 votos fueron declarados nulos o no marcados, para un total de votos válidos de 39.337.



En total, fueron 114 mesas instaladas para la jornada, la cantidad de ciudadanos que hacen parte del censo electoral son 104.538 y el umbral de participación era de 34.846.

Con el resultado presentado, Fusagasugá se une a otras poblaciones como Cajamarca, Tolima; Pijao, Quindío; Cumaral, Meta, y Sucre, Santander; que también se negaron a proyectos de minería, explotación petrolera y fracturación hidráulica en sus territorios.

Pese al contundente triunfo del No, con el reciente fallo de la Corte Constitucional que sentenció que las consultas populares no pueden frenar la explotación del subsuelo -puesto que es del Estado-, se desconoce si este resultado es válido o no.



Una de las razones por las cuales los ciudadanos de Fusagasugá decidieron irse a las urnas es la protección del páramo de Sumapaz, donde hay bloques petroleros que podrían afectar este ecosistema que les suministra agua.



La nutrida participación en la jornada electoral se llevó a cabo después de que el viernes 19 de octubre el Consejo de Estado suspendió este mecanismo en el municipio de San Bernardo (Cundinamarca), la cual también estaba prevista para efectuarse este domingo.



