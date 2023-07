La Seccional de Investigación Criminal en articulación con la Fiscalía General de Nación, desarticularon al grupo delincuencial conocido como ‘Los Marcas’, dedicadas al hurto de usuarios de entidades financieras bajo la modalidad de fleteo.

Durante un año, se adelantaron diferentes actividades investigativas y la recopilación de elementos materiales probatorios que permitieron la captura de tres de sus integrantes.



En tres diligencias de allanamiento, realizadas en Bogotá y el municipio de Fusagasugá, fueron capturadas tres personas por los delitos de concierto para delinquir; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y hurto agravado.

Este grupo delincuencial, realizaba seguimiento a personas que hacían retiros de grandes cantidades de dinero, en los municipios de Ubaté, Zipaquirá, Madrid y Fusagasugá, para posteriormente abordarlos y mediante arma de fuego, despojarlos del dinero que momentos antes habían retirado del banco.



Se adelantaron diferentes actividades investigativas como recolección de fuente humana, búsquedas selectivas en bases de datos, entrevistas, interceptación de comunicaciones, declaraciones juradas, reconocimiento en álbum fotográfico y análisis de vídeos que permitieron la judicialización de alias Torcido, alias Cajamarca y alias Rojas.

El fleteo es uno de los delitos más temidos por los bogotanos, no solo por la violencia que ejercen las bandas, sino porque afecta todos los ámbitos del ciudadano. Foto: Luis Lizarazo / EL TIEMPO

Se le sindica de los siete procesos, en donde, los hurtos ascienden a la suma de más de trescientos ochenta millones de pesos. Otros dos integrantes, quienes se encuentran fuera del país, ya cuentan con circular azul de INTERPOL, para su respectiva búsqueda y captura.

Recomendaciones:

• Recuerde que la Policía Nacional le presta el servicio de acompañamiento cuando vaya a retirar dinero, para esto debe comunicarse con el 123 o manifestarle al cajero que lo atienda para que le facilite el contacto.



• Cualquier duda que tenga resuélvala directamente con un funcionario de la entidad crediticia en la caja, no fuera de ella.



• Cuando vaya a retirar dinero de entidades financieras, hágalo acompañado de otra persona de su confianza, que le pueda ayudar a advertir situaciones de riesgo.



• Permanezca atento dentro del banco sobre cualquier actitud sospechosa de personas que se encuentren en el área de público, e informe oportunamente a las autoridades y a los funcionarios del banco.



• Prefiera realizar transacciones electrónicas o solicite cheques de gerencia a cambio de dinero en efectivo.



• Al abordar un vehículo de servicio público, identifique los datos del mismo e infórmele a otra persona de su confianza.



• Evite la rutina en el desplazamiento y retorno a su lugar de residencia o trabajo.

• En caso de emergencia comuníquese a la línea única de emergencia 123 o al número celular de la patrulla de su cuadrante.



• En lo posible no realice retiros de altas sumas de dinero en efectivo.



• No divulgue a nadie las transacciones que va a realizar, maneje confidencialmente sus operaciones financieras.



• Entregue y reciba solamente su dinero en el área de cajas de las oficinas bancarias.



• Antes de utilizar un cajero automático, verifique siempre que no se encuentre ningún objeto o material extraño.



• Tape el teclado cuando digite la clave, hágalo con precaución evitando que alguien más pueda verla.



• No acepte ayuda de extraños al hacer operaciones en cajeros o establecimientos de comercio.



REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA POLICÍA DE CUNDINAMARCA