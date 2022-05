Este viernes, el Alcalde de Funza, Daniel Bernal, radicará un derecho de petición ante la Alcaldía de Bogotá para solicitar que se implemente una medida de pico y placa en la calle 13 a los vehículos de carga pesada.



Para el mandatario municipal, esa podría ser una solución de corto plazo para mitigar el trancón en este corredor que comunica a la capital con los municipios de la provincia de Sabana Occidente (Cundinamarca). "(Es) necesaria la intervención del Distrito para restringir la circulación del transporte de carga, circunstancia que disminuiría significativamente el flujo vehicular, los tiempos de recorrido y las emisiones de material particulado durante el periodo de restricción.”



(Le puede interesar: Bogotá: detalles sobre la excepción de Pico y Placa para personal de salud)

(Para seguir leyendo: Así puede participar en la subasta de carros abandonados en Bogotá)

La propuesta de Bernal es que se implemente un pico y placa para el transporte de carga entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche. Adicionalmente, se solicitará que se levanten otras restricciones al sector carga: es decir, se buscará que se permita la circulación de los vehículos de carga (incluso los que tienen más de 20 años) entre 8 p.m. 5 a.m. "Es decir, nueve horas continuas sin restricciones. El resto de la jornada sería controlada con pico y placa", precisó la administración.





"Esa es la hora en la que necesitamos descongestionar esa vía principal, la Calle 13, que colapsa las demás vías municipales", aseguró el Alcalde.



El derecho de petición, según indicó la Alcaldía, se construye de manera conjunta con parte de los habitantes de Funza y con la Personería y el Concejo del municipio. El documento ya está firmado por Alcalde, Secretario de Movilidad, Personero y los 15 concejales municipales; pero, de aquí al viernes, se buscarán firmas de la ciudadanía: quienes deseen hacerlo "pueden acercarse a cualquiera de las sedes de la Alcaldía de Funza o comunicarse con los presidentes de Junta de Acción Comunal y administradores de conjuntos residenciales, quienes también tienen acceso a las planillas".





La administración asegura que "actualmente, viajar entre Funza y Bogotá, en un trayecto no mayor a 5 km, puede tardar entre dos horas (mínimo) hasta tres y cuatro horas (cuando se presenta algún incidente), situación que afecta no solo la movilidad y la seguridad vial de los funzanos sino su calidad de vida". A finales de abril, un grupo de ciudadanos de Funza, Mosquera, Madrid y otros municipios de Sabana Occidente protagonizaron una manifestación en la que pidieron soluciones prontas al Distrito para la movilidad en la calle 13.

EL TIEMPO