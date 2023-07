Próximamente se llevará a cabo en Funza el tercer salón de artistas de la Sabana, el cual busca que haya un intercambio, reconocimiento y difusión de las obras de artistas en formación y empíricos de los municipios.



Las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de julio de 2023.



El concurso contará con un panel de jurados externos del Centro Cultural Bacatá, quienes serán responsables de evaluar las obras. De acuerdo con los términos de la convocatoria, se seleccionarán las obras que formarán parte de la exposición colectiva que se llevará a cabo durante el segundo semestre de 2023.



Este evento tiene como objetivo convocar a exponentes del arte de los municipios de Funza, Bojacá, Cajicá, Chía, Cogua, Cota, El Rosal, Facatativá, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Nemocón, Sesquilé, Sibaté, Soacha, Sopó, Subachoque, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Zipacón y Zipaquirá, para formar parte de una muestra colectiva que busca consolidarse como un referente cultural en el campo de las artes plásticas y visuales, destacando y promoviendo las prácticas artísticas de la región.



“La invitación es a todos los artistas de la región a participar de la convocatoria de la Sabana, que llega a su tercera edición, visibilizando las prácticas artísticas y generando un punto de encuentro y diálogo entre los artistas de la región y asistentes a estos espacios. Para esta edición esperamos un número significativo de obras de la región” comentó, Natalia Cardona Rivera, coordinadora y curadora del Salón de Artistas de la Sabana.



Los cuatro artistas con la puntuación más alta en la evaluación tendrán la oportunidad de participar en una exposición colectiva que se realizará en el año 2024 en el Salón de Artistas de Funza.



¿Quiénes pueden participar?

- Personas naturales, artistas independientes, empíricos, profesionales y colectivos de los municipios de Funza, Bojacá, Cajicá, Chía, Cogua, Cota, El Rosal, Facatativá, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Nemocón, Sesquilé, Sibaté, Soacha, Sopó, Subachoque, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Zipacón y Zipaquirá.



- Personas naturales mayores de 18 años.



- Colectivos artísticos en donde sus integrantes sean mayores de 18 años.



- Quienes tengan certificación de residencia en alguno de los municipios anteriormente citados.



Proceso de aplicación

- Se reciben obras en dibujo, pintura, grabado, fotografía, escultura, instalación, video, técnicas mixtas, entre otras técnicas empleadas en las artes plásticas y visuales.



- Cada artista o colectivo puede participar con máximo dos obras cuyas medidas no excedan 2 x 2 metros y cuyo peso permita que sea manipulada y transportada por dos personas, como máximo. Si la obra se compone de distintas partes, la suma total de las piezas expuestas deberá ser máximo de 2 x 2 x 2 metros.



- En caso de ser un video, anexe un enlace de la plataforma (Drive, YouTube, Vimeo, etc.) el cual se pueda ver y este abierto al público.



- La temática presentada por los participantes es libre.



- Las obras deben haber sido creadas entre los años 2021 y 2023, ser originales, no se aceptarán copias, plagios u obras que ya se hayan presentado en versiones anteriores a este salón.



- Los participantes seleccionados deben autorizar que sus creaciones se compartan en diferentes medios de comunicación a nivel nacional, así como en redes sociales del Centro Cultural Bacatá y la Alcaldía de Funza (se firmara documento anexo de recepción de obras).

Las inquietudes que tengan los interesados en participar en esta convocatoria, deberán ser remitidas únicamente y antes del cierre de la misma al correo electrónico salondeartistasfunza@gmail.com

