El funicular de Monserrate no estará disponible casi que en todo septiembre para ascender al cerro, debido a que desde el lunes 4 de septiembre están llevando a cabo labores de mantenimiento preventivo. Se estima que el 22 del mismo mes vuelva a funcionar.



(Le puede interesar: Llega la Feria del Hogar a Bogotá en su edición número 40: así será la distribución)

No obstante, que el funicular no esté en funcionamiento, no significa que no se pueda subir al cerro; quienes quieran visitar este icónico lugar, pueden hacerlo por medio del teleférico o el sendero peatonal.



Tenga en cuenta que a pie son 1.115 escalones distribuidos a lo largo de 2.350 metros de extensión y que el camino está abierto todos los días de 5 a. m. a 1 p. m. para subir, y para bajar de 5 a. m. a 4 p. m..



(También: Sellaron 'Casita del amor', lugar clandestino para tener relaciones sexuales en Bogotá)

Los trabajos que se están llevando a cabo, es el reemplazo de la contra polea, cable que genera fricción y que le otorga movimiento a este medio de transporte. Este es un mantenimiento preventivo, que se hace para mejorar la seguridad del funicular y los usuarios.



El gerente de Doppelmayr Colombia, Alejandro Zambrano, empresa encargada de los arreglos, explicó que la nueva contra polea tiene un peso aproximado de más de 6 toneladas y que para su instalación necesitan varios días porque es una labor con una "elevada complejidad dado el espacio tan reducido para trabajar".



El cerro de Moserrate por medio de sus redes sociales, compartió algunas recomendaciones para los visitantes:



- Contar con tiempo suficiente para su visita, ya que los tiempos de espera se verán afectados.



- En lo posible reprogramar su visita para realizarla de lunes a viernes.



- Los días domingos se restringirá el ingreso de mascotas al teleférico.



- Para quienes que ascienden por el sendero peatonal y descienden por el teleférico, se recomienda comprar el tiquete de descenso desde la taquilla inferior.

REDACCIÓN BOGOTÁ