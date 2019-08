La campaña para inmortalizar la vida a través de la seguridad vial

Hace tres años, Emiro Romero perdió a su hermano Gerónimo. Él era un ciclista de 35 años que transitaba por la subida a La Calera y murió al ser embestido por un conductor que estaba chateando y manejaba a toda velocidad.

Aunque un dolor incontenible habitó en su familia, Emiro supo transformarlo en inspiración. En septiembre de 2017 decidió crear la Fundación Gero, como un homenaje a su hermano y la continuación de su vida.



Esta es una organización sin ánimo de lucro que promueve la seguridad vial en todos los actores que intervienen: peatones, ciclistas y conductores; apoya a los jóvenes talentos y fomenta la movilidad sostenible en el país.

Ya no hay muertos en las vías, es la afirmación que Emiro Romero quisiera escuchar, y desde 2017 trabaja incansablemente con ciclistas y conductores de todas las edades para lograrlo. Campañas de seguridad vial son las principales actividades que realiza con la Fundación Gero en Bogotá y Boyacá, con el fin de sensibilizar a todos los actores y generar en ellos conciencia sobre su papel en los corredores.



El juego de roles es una de las dinámicas que aplican los 25 voluntarios de la fundación. Para Romero, la mejor forma de impactar es poniendo a una persona en el lugar del otro. En este caso, al conductor como ciclista. Cuando esto sucede, los participantes comprenden mejor la vulnerabilidad del otro, entienden sus derechos, pero también sus deberes.



“Entonces, interiorizan sus responsabilidades y se dan cuenta de los errores que han cometido mientras transitan en las vías”, señala Romero.

Adicionalmente, aprenden conceptos básicos de la movilidad. El principal, la distancia que debe mantener un vehículo y otro, la cual salvaría la vida de la persona que esté en riesgo. Un ejemplo claro es el efecto Venturi: cuando un conductor no respeta el espacio adecuado con respecto a un ciclista y, debido al vacío, lo succiona.



“En estos casos, los ciclistas son los más expuestos, y en la pirámide de vulnerabilidad ocupan el segundo lugar. Por eso es indispensable mantener 1,5 m. Ser consciente de que si no respeto esa medida, puedo matar al biciusuario”, agrega.



En el caso de los ciclistas, es importante conocer los puntos ciegos de los vehículos y no transitar muy cerca de ellos, porque los conductores no los ven. Otro punto clave es el de los implementos obligatorios, como el casco y los reflectivos para prevenir accidentes en las vías.



Aunque el principal propósito de la fundación es la seguridad, poco a poco ha ido abarcando otras aristas. Por eso, también trabaja en pro de los emprendimientos sostenibles, como las bicis de carga. Ahora tiene una alianza con la embajada de Holanda y fomenta el uso de este transporte en la ‘última milla’, especialmente con empresas de mensajería. Incluso, lanzaron una beca para aquellos emprendedores que trabajan con ideas de transporte amigable con el ambiente.



Además de patrocinar este tipo de trabajo, Fundación Gero le apuesta al ciclismo deportivo, apoyando a niños entre 5 y 16 años que sueñan con ser el próximo Nairo Quintana, Egan Bernal, entre otros.



Crearon un programa para que se ganen una de las competencias internacionales, como el Giro de Italia o el Tour de Francia. “Les ayudamos con equipos para que desarrollen sus destrezas, habilidades y cumplan sus sueños. Asimismo, los apoyamos con guía nutricional y psicológica, y les brindamos formación integral”, dice. Para que desde pequeños entiendan que “todos podemos compartir la vida de manera cordial y amable”, concluye.

BOGOTÁ

