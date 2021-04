Las valientes mujeres que luchan por la paz y los derechos en Cazucá

En el mundo existen más de 3.712 millones de mujeres que representan el 49,5 % de los 7.700 millones de habitantes de la tierra, según Naciones Unidas, y cientos de ellas se movilizan este mes para denunciar atropellos, reclamar sus derechos, asumir roles más activos en la sociedad o para, en silencio y con laboriosidad de hormigas, construir tejido social donde se desahució la esperanza.

En el accionar de las mujeres en el mundo no se han salvado famosos como Amos Oz, conocido novelista israelí, acusado públicamente por su segunda hija de humillaciones y maltratos en la infancia, ni Andrew Mark Cuomo, actual gobernador del estado de Nueva York, denunciado por acoso sexual por tres exfuncionarias, ni Yoshiro Mori, el presidente del comité organizador de las Olimpiadas de Tokio, presionado a renunciar al cargo por comentarios sexistas.



En Colombia, varios personajes de la vida pública nacional, como expresidentes y escritores, se han visto involucrados en denuncias similares y 13.711 mujeres han salido de la oscuridad, el silencio, el maltrato y la humillación para denunciar el delito de acoso sexual entre 2008 y 2020, según cifras oficiales.



“Para liberarse, la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, sino para ser libres en sus capacidades y personalidad”, aconsejaba la ex primera ministra de la India Indira Gandhi (1917-1984), y es así como muchas de ellas lo están haciendo al dominar el miedo porque el coraje es la resistencia al miedo, el dominio del miedo y no su ausencia, como decía el escritor norteamericano Mark Twain (1835-1910).



Muchas de ellas han utilizado esa libertad ganada a pulso y, en ocasiones, con sufrimiento para gobernar países, como la canciller alemana Angela Merkel (1954); para innovar en la economía, física, química, la literatura, medicina o la paz, como lo han hecho las 22 ganadoras del Premio Nobel, o para construir tejido social y resucitar la esperanza en zonas donde agonizaba.



El último es el caso de las hermanas dominicas de la presentación, con mas de tres siglos de historia sobre sus espaldas y casi 150 años de presencia en Colombia, que trabajan, en silencio, con coraje y persistencia, por el desarrollo humano integral de poblaciones en situación de vulnerabilidad y desplazamiento en Altos de Cazucá, una de las seis comunas del municipio de Soacha en donde viven más de 69.000 personas.



El proyecto social impulsado por ellas, que comenzó con una escuela en 1999, ha beneficiado a decenas de familias, y otros –educativos, alimentarios y productivos– impulsados por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, Fundehi, creada por ellas en 2006, han ayudado y beneficiado a cientos de personas.

Liderazgo constante

Como Walt Disney, las hermanas de la presentación creyeron que todos los sueños pueden realizarse si se tiene y ejerce el coraje de perseguirlos.



“El liderazgo de las mujeres ha sido constante y permanente. Las primeras maestras de los niños fueron las madres que tenían algún estudio. Las demás se encargaron de hacer las ‘coladas’ para el refrigerio de los niños. La experiencia ha sido muy gratificante”, dice a EL TIEMPO la hermana Beatriz Charria, una de las fundadoras.



Desde lo educativo, se han abierto espacios de formación y capacitación para las mujeres. Por ejemplo, 8 líderes de la comuna 4 de Soacha se comprometieron voluntariamente a promover los derechos de las mujeres, a ayudar a disminuir los índices de violencia y maltrato en los hogares y a integrar y comprometer a sus congéneres en el servicio a la comunidad.



Esas líderes fueron capacitadas en nutrición, salud física y mental, primeros auxilios y técnicas de apoyo emocional que transmiten para ayudar a las 48 familias, de cinco integrantes cada una, que asisten desde hace 5 años.



Pero las mujeres de Cazucá no han estado solas en su lucha. La hermana Beatriz reconoce que sin el apoyo masculino “el sueño de Cazucá” no se habría realizado.

“Los retos que nos planteaba la realidad en el día a día eran muy grandes. No estábamos en capacidad de responder. Además, se veía la urgencia de impulsar, con un grupo de personas solidarias, nuestro trabajo y consolidar una organización legal que respaldara la misión, inclusive para recibir recursos de personas que deseaban apoyarnos”, afirma.



Fue entonces cuando conocieron a Alexánder Tovar y Yesid Sánchez, dos empresarios del sector con sentido y compromiso social, quienes apoyaron muchos proyectos hasta que se formalizó la fábrica de galletas Corazones de Cazucá, pastelería y chocolatería, que ellas crearon y que le ha dado trabajo a un gran número de madres cabeza de familia que residen en la zona.



“La fábrica cuenta hoy con la aprobación de Invima. Laboran allí de forma permanente 15 madres cabezas de familia, pero en Navidad, Día de la Madre, de la amistad etc., el número se multiplica. Varias empresas como Compensar y Fundación Hematológica compran nuestras galletas y, antes de la pandemia, algunos hoteles”, explica la hermana Beatriz.

Un milagro

Por lo tanto es un milagro lo que hicieron y siguen haciendo estas mujeres de Cazucá. En medio de un abanico de dificultades continúan construyendo y amasando –con la ayuda de Dios, las donaciones y su trabajo diario– el maná espiritual y material que alimenta las vidas y el destino de decenas de seres humanos antes olvidados.



Todo comenzó también como un milagro. “Las hermanas vivíamos en un pequeño apartamento en San Mateo, Soacha, y desde allí se divisaba la pobreza en montañas escarpadas donde se levantaban asentamientos irregulares e invasiones, pero no sabíamos qué hacer ni contábamos con los recursos necesarios para hacer alguna cosa”.



Pero el primer milagro pasó en 1998, cuando “conocimos en un viaje de avión de Popayán a Bogotá a una señora suiza, Christiane Thibaud, que quería visitar Soacha, donde habían asesinado a Luis Carlos Galán. De ese primer encuentro con ella nació nuestro sueño de Cazucá”, afirma la hermana Beatriz.



Thibaud regresó a Colombia en el 99, se hospedó con las hermanas y quiso conocer los Altos de Cazucá, habitados, en su mayoría, por familias desplazadas por la violencia y la miseria.



Luego de un recorrido por la zona, hasta el barrio El Arroyo, considerado como el punto más alto, constataron que la construcción de una escuela era urgente.



Después de un diálogo constructivo, Christiane se comprometió a conseguir el dinero para los materiales, siempre y cuando la comunidad pusiera toda la mano de obra gratuita. Así se hizo. La escuela, con cuatro salones y baños, se construyó en 8 meses.



“Las mujeres de Cazucá fueron significativas en la mano de obra. Su labor fue silenciosa… sencilla pero oportuna, y en la inauguración estuvo presente nuestra benefactora”, relata la hermana Beatriz.

El sueño siguió

Pero el proyecto no terminó con la escuela. Estas valientes y emprendedoras mujeres no solo montaron la fábrica de galletas sino que, además, pusieron en marcha otros 6 proyectos que tienen que ver con personas en situación de discapacidad; un centro de desarrollo infantil, que beneficia a 140 niños; proyectos de ayuda humanitaria, deportivos y culturales, una escuela de familia y liderazgo comunitario y otro eucarístico.



En el Jardín Infantil, con 140 niños y que cuenta con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, trabajan 18 mujeres, que se han capacitado a lo largo de los años. Hoy, todas las maestras son licenciadas en Educación-Primera Infancia y la coordinadora es profesional en Administración Pública.



“Con el apoyo de Alexánder, director de Fundehi, se viabilizó la creación de un taller de confección de productos ortopédicos en línea blanda (rodilleras, manilleras, etc.).

Seis mujeres trabajan directamente en la fábrica y otras desde su hogar, y, a raíz de la pandemia, también se han elaborado productos de bioseguridad”, explica la hermana Beatriz.



Un voluntariado con vocación de servicio, conformado por líderes comunitarias, apoyadas desde las áreas de la salud y las ciencias sociales, atiende a unas 40 familias en situación de discapacidad cognitiva, sensorial y física.



El proyecto Bienestar Integral ha ampliado su grupo de mujeres líderes, permitiendo abarcar las diversas necesidades de las 6 comunas del municipio de Soacha.



Desde esa perspectiva se realizan también capacitaciones en nutrición, salud física y mental, primeros auxilios y orientaciones de apoyo emocional. Actualmente hay activas 18 líderes que a su vez atienden 72 familias, con un alcance poblacional de 360 personas, según la hermana Beatriz. Por eso no duda en afirmar que las mujeres de Cazucá “son ejemplo de liderazgo, compromiso, sentido de pertenencia, no solamente para ellas en la reivindicación de su dignidad, sino representantes de las familias más vulneradas y desprotegidas de estas comunidades. Son mujeres que construyen país”.



La fundación también apoya a los más necesitados con mercados, tejas y cemento, entre otras cosas, para ayudar a mejorar y a dignificar la vida de las personas desde una perspectiva integral.



Los proyectos deportivos y el de jóvenes constructores de tejido social, que promueven la utilización del tiempo libre y la socialización, van surgiendo en la medida de las necesidades de vulnerabilidad de la población.



Quienes apoyan el proyecto deportivo, aportando desde la educación, las humanidades y la técnica deportiva, tienen como objetivo la formación de valores y el desarrollo de competencias físicas y mentales que permitan una transversalidad integral entre la familia, los jóvenes y la comunidad.



La promoción de la fe y los valores familiares hacen parte del proyecto eucarístico.



Las hermanas de la presentación realizan encuentros de familia para renovar los vínculos conyugales. Promueven la educación de los niños en la fe, los preparan para la primera comunión y, en su educación, enfatizan sobre el respeto al prójimo, entre otras cosas.



Las mujeres de Cazucá son, por lo tanto, una especie de madres coraje porque construyen y sobreviven en la guerra contra la miseria y el olvido, pero, al contrario que en la obra clásica de teatro de Bertolt Brecht, no le están sacando partido a esa guerra ni al dolor humano que produce, sino, más bien, a la esperanza de vivir.



Por lo anterior, no es un milagro partir entre dos un plato de comida. El milagro es servirlo y que alcance para muchos, y eso están haciendo a diario las valientes, emprendedoras y guerreras mujeres de Cazucá.

GLORIA HELENA REY

Especial para EL TIEMPO