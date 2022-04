El español Damián Cardona Onsés, director del Centro de Información de Naciones Unidas para Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico Sur, abandona el país tras haber pasado siete años ejerciendo su labor desde Bogotá hasta el 2014 y luego de regresar en 2021 a la capital.

En una emotiva carta, el funcionario se refirió a los diversos problemas que aquejan a la capital, pero de igual forma habló sobre las posibilidades de desarrollo que harían de la ciudad un lugar mucho más amable para sus habitantes.



Esta es la misiva:

Damián Cardona Onsés. director del Centro de Información de Naciones Unidas. Foto: Archivo particular

La Semana Santa es el mayor regalo que nos ofrece la ciudad, es el momento perfecto para recordar la Bogotá que fue, pero, sobre todo, la que podría ser. Días de “pasión” sin el calvario de los trancones, siempre al abrigo de su caprichoso clima andino y tropical, y este año, además, con el ansiado regreso del Festival de Teatro.

Viví siete años en Colombia, me fui en el 2014 y regresé en el 2021. Ingenuo de mí, creí que ya estaría funcionando el tren regional de la Sabana para facilitar la vida de todos los que viven en el Norte de Cundinamarca. Un proyecto que tiene ya la vía, que permite ser doblada, y casi nada que expropiar pues hasta tiene estaciones. Ingenuo de mí creí que ya estaría funcionando la primera línea de metro que parecía inminente en 2008.

Pese al dudoso honor de ser una de las ciudades con peor tráfico de Latinoamérica, Bogotá tiene remedio y no solo durante los días de Semana Santa donde la ciudad se vuelve mas humana, mas asequible y hasta mas cariñosa con los bogotanos y con los visitantes. A diferencia de otras capitales latinoamericanas donde la falta de planeación y la anarquía han convertido esas metrópolis en ciudades imposibles, Bogotá tiene anchas avenidas, tuvo planeación y tiene espacio. En muchas de sus grandes avenidas hay vías para Transmilenio, vías para circulación privada, ciclo rutas segregadas y anchas aceras para los peatones.

Quizás deberíamos recuperar el Santa Fe para nuestro topónimo porque se necesita mucha fe para creer que las cosas van a cambiar en urbanidad, en movilidad y hasta en civilidad; que Bogotá será mas amable, mas transitable, en definitiva, mas habitable. Las diferentes alcaldías han mejorado, sin duda, muchas cosas importantes: la red educativa, la asistencia sanitaria pero no han enfrentado de manera valiente la movilidad, el elemento de convivencia urbana que mas sufren muchos ciudadanos: escolares cuando van a sus colegios, trabajadores al ir y volver de sus trabajos. Horas y horas de felicidad perdida en una ciudad abrazada por sus cerros, regada por sus quebradas y cuyas nubes, soles y tormentas nos ofrecen siempre una luz mágica que hace florecer una cultura y una creatividad desbordante.

Por segunda vez, me voy de Bogotá pero espero regresar a vivir de nuevo a esta ciudad y a este país que adoro en unos cinco o seis años. Espero no enfrentarme al regresar a la misma frustración de este último año, espero no necesitar entonces tanta “santa fe” en un futuro que no llega, sino sentir la alegría de volver a una ciudad mas cercana, mas amigable y mas acogedora. Bogotá es y puede seguir siendo una de las ciudades con mas fuerza y clase de América Latina. Arte, Cultura, diversidad, emprendimiento, tecnología, librerías, teatros, parques, museos y, sobre todo, gente amable y acogedora. ¡Bendita Bogotá!

Apostilla: Y un ruego añadido, que se mejore la acogida en migración a la llegada al Dorado. Es triste ver que la primera bienvenida que reciben los turistas es una hora u hora media de “trancón humano” en las colas de Migración.