La Secretaría de Gobierno, a través de un comunicado, respondió sobre los hechos ocurridos en un establecimiento de comercio en Bogotá que involucran al señor Adolfo Andrés Márquez Penagos, director de Gestión Policiva de la Oficina de Asuntos Disciplinarios, en donde habría incurrido en abuso de poder. La entidad explicó que había iniciado una investigación interna en el marco de sus competencias.



Sin embargo, el funcionario en mención decidió apartarse de su cargo voluntariamente, decisión que fue aceptada por la cabeza de la entidad.



(Al respecto: Investigan si funcionario de Gobierno cerró un bar porque no lo dejaron entrar).

Hay que recordar que, a través de las redes sociales, la ciudadanía ha venido denunciando lo que se trataría de un caso de corrupción y de abuso de poder por parte de un alto funcionario de la Secretaría de Gobierno.



Lo que se denunció es que Andrés Márquez habría solicitado de la asistencia de hombres de la Policía, los Bomberos y la Alcaldía para cerrar un bar, al parecer, solo porque no lo habían dejado entrar. Eso ocurrió en Teusaquillo.



Los testigos aseguran por los mismos medios que semejante operativo se desplegó solo porque él intentó entrar en estado de embriaguez, y los trabajadores del lugar le restringieron el ingreso. Todo quedó registrado en un video en el que aparecen varias personas tratando de explicar lo ocurrido. Al funcionario se le ve vestido con una chaqueta hablando con uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Un hombre que sale en la grabación, y quien sería el anfitrión de la fiesta a la que el funcionario, supuestamente, quiso entrar, le pide a las autoridades que le hagan una prueba de dopaje, pues, además de estar en estado de alicoramiento, habría consumido otro tipo de sustancias. “Fue el amigo el que lo ‘sapeó' al decir que era de la alcaldía. Yo estoy en sano juicio. Él estaba pidiendo droga. No lo dejé entrar porque era mi fiesta y, entonces, dijo que iba a llamar al perro de la casa porque cómo era posible que no lo dejáramos entrar”, comentó el ciudadano.



Denuncian esto como un nuevo caso de la célebre frase: “¿usted no sabe quién soy yo”. Márquez Penados es un abogado con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y en Gestión Pública de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), detalla la página web de Gobierno Bogotá.

