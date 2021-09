Murió uno de los presos fugados de la estación de Policía de San Fernando

En medio de una fuga masiva de detenidos de la estación de Policía del barrio San Fernando, uno de los hombres recapturados por las autoridades falleció por las graves heridas con las que resultó después de saltar desde un muro de seis metros.



El hombre de 34 años, identificado como Daniel José López Díaz y de nacionalidad venezolana, completaba ocho meses detenido en esta estación por el delito de hurto. De acuerdo con la información entregada por el coronel Edgar Ávila, oficial de inspección de la Policía de Bogotá, este sujeto escapó del centro de detención tras saltar desde un muro de seis metros.



Pese a encontrarse herido, el fugado alcanzó a caminar por varias cuadras del sector hasta que fue detenido por uniformados de la Policía en inmediaciones del Alkosto de la avenida 68 con carrera 72.



"Lamentamos el fallecimiento de uno de los ciudadanos privados de la libertad, quien fue detenido por la uniformados tras su intento de fuga. Esta persona fue trasladada a un centro médico, pero horas más tarde presentó un quebranto de salud y falleció", señaló el coronel Ávila.



Las autoridades indicaron que, en el momento de la detención, este hombre "no presentaba ninguna herida visible", pero que, ante el pedido de atención médica por parte del capturado, este fue trasladado al hospital San José.



"Desde las dos de la tarde fue llevado al hospital San José en donde se le practicaron varios exámenes, no obstante, el sujeto tuvo un paro cardiorrespiratorio y sobre las 10 de la noche falleció", indicó el coronel Ávila.



Familiares del fallecido llegaron hasta la estación pidiendo información sobre López Díaz. "Me llamó la abogada de él y me dijo que a mi esposo lo habían matado los policías, que me acercara a la estación para saber bien qué había pasado. El problema es que no me quieren dar información, llevó varias horas esperando y no me dicen nada ", señaló la esposa del fallecido.



Esta situación generó un nuevo amotinamiento en la estación de Policía, motivo por el cual, miembros del ESMAD intervinieron para recuperar el control del centro de detención.

