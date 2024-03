'Fue una total irreponsabilidad del conductor y de la empresa': pasajero ileso del accidente en la vía Bogotá - Tunja

Sobre las 12:30 de la madrugada del Jueves Santo, el bus de la empresa Concord ccon placas ESX 855 que cubría la ruta Bogotá - Yopal, se volcó en la vía Bogotá - Tunja, a la altura de la vereda Boitá del municipio de Sesquilé, Cundinamarca; situación que provocó la muerte de dos personas y dejó 12 heridos.

Tras el grave accidente, EL TIEMPO conoció la versión de uno de los 28 pasajeros que iban en el vehículo y quien salió ileso.

El vehículo empezó zigzaguear, a moverse de lado a lado, en ese momento no pensé nada raro, pensé que era alguna anomalía de la vía o que el conductor estaba alineando o algo

Samuel Forero, pasajero del vehículo accidentado, quien tenía como destino Tunja, contó que tomó el bus en el Terminal del Norte junto con otras cuatro personas y que cuando arrancaron, el autobús se apagó.

"En la salida del terminal del Norte se le apagó el carro al conductor y algunos pasajeros comentaron "ay, otra vez", entonces les pregunté que si acaso ya se le habís pagado o si estaba varado y ellos me dijeron que ya se le había apagado varias veces cuando salieron del Terminal Salitre", le dijo a este diario Samuel Forero.

No obstante, el bus volvió a prender y se empredió al viaje. Forero explicó que poco a poco varios de los pasajeros se empezaron a quedar dormidos y que él y otras tres personas eran los únicos despiertos.

Según el pasajero ileso, el desplazamiento transcurrió con normalidad hasta unos 3 o 4 kilómetros después del peaje El Roble, en Sesquilé. "El vehículo empezó zigzaguear, a moverse de lado a lado, en ese momento no pensé nada raro, pensé que era alguna anomalía de la vía o que el conductor estaba alineando o algo".

Forero indicó que 30 segundos después de ese 'zigzagueo', el conductor se salió un poco de la vía, hacía el separador del corredor y"la reacción del conductor fue mandar un cabrillazo fuerte a un lado y eso hizo que el bus perdiera su estabilidad y el bus empezó a saltar de un lado a otro hasta que nos volcamos hacia el lado derecho".

El joven contó que cuando el bus se volcó fue en contados segundos que gente de afuera empezó a romper los vidrios de las ventajas y de la parte trasera del vehículo para ayudar a salir a los pasajeros "mucha gente se quedó atorada, herida".

De acuerdo con Forero, los hechos fueron "irresponsabilidad de la empresa Concord y del conductor porque se salió de la vía, yo creo que por sueño, estaba muy cansado; solo íbamos un poco más de una hora de viaje".

Además, dijo en el vehículo iban varios niños y que el conductor no iba con acompañante y que la ruta que estaba cubriendo era bastante larga "con un recorrido tan largo es necesario que hayan al menos dos conductores. El accidente fue porque él perdió el control del bus".

"Aparentemente el conductor no estaba en sus cinco sentidos. Cuando pasó todo yo empecé a hablar con los demás pasajeros y ellos me contaron que el conductor tenía un comportamiento extraño, dijeron que el señor no coordinaba bien, no leía bien, no hablabla bien, que estaba descoordinado. También me dijeron que al momento de salir del terminal Salitre le pegó a unos bolardos", dijo Forero.

Tiquete de bus de Samuel Forero. Foto:Archivo particular Compartir

No obstante, Forero descartó que el conductor del bus estuviera bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, y dijo que se le veía cansado.

El rescate

El pasajero contó que casi a la 1 de la mañana llegaron las ambulancias, las autoridades y el personal de rescate, y que hubo buena atención a los heridos. Además dijo que la gente que estaba en los alrededores fue de gran ayuda para el rescate.

"Eliécer, el señor que fue llevado al hospital de La Sabana, fue uno de los más afectados porque quedó debajo del bus. Entre los pasajeros que estábamos bien, la gente de los otros carros y la gente de las casas de los alrededores hicimos fuerza para sacarlo", indicó Forero.

Y agregó que varias personas resultaron con heridas y raspones en su cuerpo, en especial cortaduras de vidrio y una señora tuvo afectaciones en un pie.

También contó que sobre las 3:30 de la mañana llegó el inspector de ruta de la empresa Concord y le dijo a los pasajeros que iba a llegar un bus para retomar el camino y que iban a deisponer de otro vehículo para las personas que quisieran regresar a Bogotá, pero que este último se demoraba unas dos horas en ellgar al punto del accidente. "Aunque yo estaba bien, tenía shock y tomé la decisión de regresar a Bogotá".

Accidente vía Tunja-Bogotá Foto:Suministrada Compartir

Sobre el estado del conductor, Forero contó que salió ileso y que no sevio afectado físicamente. "Llegó tránsito y empezaron a hablar con el conductor, entonces yo me acerqué, y el conductor dijo que un carro que se le atravesó, cosa que yo desmentí porque me dí cuenta de todo y la verdad era que él se había quedado dormido o se desconcentró y perdió el control del vehículo", aseguró Forero.

LOREN VALBUENA

EL TIEMPO