El viernes en la noche, Andrés se encontró con tres personas que conoció en una aplicación de citas.

“Recuerdo que estábamos tomando algo. Ellos me dijeron que para dónde nos íbamos a ir y yo les dije que siguiéramos. Y que no, que nos fuéramos a un motel o a mi casa. Yo les dije que no, que un motel me parecía mal y en mi casa, no”, relata.



De acuerdo con el reporte del hombre, se trataba de dos hombres y una mujer.

“Me dijeron “se te acabó la cerveza, toma más cerveza” y ahí siento que pierdo la noción”, cuenta.



En una cámara de seguridad quedó grabado el momento en el que uno de los jóvenes le agrega una sustancia a una cerveza para que la víctima tomara.



“De ahí no recuerdo nada más. Al día siguiente me desperté. Me despertó mi madre, que qué había pasado. Yo no entendía nada de lo que había sucedido”, relata.



“Mi negocio estaba todo saqueado; mi celular, mi computador, dinero. También se llevaron ropa”, dice.



En las imágenes de la cámara de seguridad se ve a los tres jóvenes tratar de desactivar las grabaciones del sistema de vigilancia privada, pero no lograron.



