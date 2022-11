“Sí se parece a Olaf”, el muñeco de nieve de la famosa película de Disney Frozen, decían los universitarios, no pocos, víctimas de este delincuente cuando después de perder sus pertenencias decían agradecer que, por lo menos, no habían salido heridos.



Su estética era bien conocida en los alrededores de los más reconocidos colegios y universidades de Bogotá: Francés, Moderno, Javeriana, Andes, Externado, entre otros. No andaba desgreñado ni sucio. De hecho, cuando lo capturaron por última vez, valga la aclaración, porque esto parece un déjà vu, vestía un jean, una chaqueta The North Face y zapatos de marca.



Lo que no dejaba detallar a primera vista la apariencia de Juan Sebastián Cubillos Toledo, de 1,77 de estatura, era su historial por hurto calificado y agravado. A sus 26 años ya tiene todo un prontuario criminal. Sus últimos cinco eventos delictivos y las pruebas que los investigadores lograron recopilar lo llevaron de nuevo tras las rejas.



El 28 de julio de 2022, pasadas las 8 de la noche, *Diego, Pedro y Raúl salían de la universidad Javeriana, a la altura de la carrera séptima con calle 45, sentido sur-norte, cuando fueron abordados por dos hombres. Uno era Frozen.



Les dijo que pertenecía a la oficina de Envigado y que era el jíbaro oficial de la zona, que vendía droga y que tenían que hacer lo que él dijera. Todo mientras les apuntaba con un arma.



A todos los robó. A Diego le quitó un iPhone avaluado en $ 2’500.000, un MacBook de $ 5’000.000, una maleta y de su tarjeta debito Bancolombia sustrajo la suma de $ 1’500.000. Para esto le solicitó la clave a la víctima bajo amenaza de muerte.



La misma suerte sufrieron sus compañeros. Les arrebató celulares de alta gama, computadores, maletines, chaquetas, guayos y les sacó de sus cuentas altas sumas de dinero.



No se medía. Siete días después atacó de nuevo. Esta vez en la carrera séptima con calle 33. Las víctimas fueron *Johan y sus dos amigos. La forma de amedrentarlos fue diciéndoles que era un sicario de Medellín desde hace 13 años y que siempre deambulaba con un fierro. Fue capaz de entrar con ellos a un restaurante Subway en la carrera séptima con calle 33.



Frozen, sentado en la mesa junto a sus cómplices, les mostraba sus manos llenas de cicatrices, les contaba sus orígenes. Los convenció de que tenía comprados a varios policías del cuadrante.



Además de ladrón, es un actor. Sabe cómo manejar psicológicamente a sus víctimas. Mientras les hablaba como si se tratara de un amigo, les decía que había cuatro hampones más que lo respaldaban. “¿Cuáles y cuántas tarjetas tienen? ¿Cuánta plata tienen? ¿Contraseñas? Hablen. No me gusta que me dejen hablando solo o les pego un pepazo”, decía.

También que fueran metiendo celulares y billeteras en las maletas antes de salir del restaurante. Sentado en una mesa, hablando con la frialdad de un muñeco de nieve, les robó, entre los tres, objetos y dinero que sumaban unos 16 millones de pesos.

Ese mismo mes, Frozen atacó, a eso de la 3 de la tarde, a *David y a su novia Silvia.



Estaban en la calle 175 con carrera 20, en donde funciona el colegio Las Esclavas. Los jóvenes esperaban a otra amiga. Frozen se presentó como alias la Firma. “Escuchen. Voy a preguntarles cosas, pero no me dejen hablando solo porque eso me emputa”.



Fueron 30 minutos de tortura para estos tres estudiantes. Luego los condujo a 15 metros de distancia diciéndoles que si hacían cualquier movimiento en falso les disparaba. Luego de robarles 11 millones de pesos huyó campante en un Renault Logan de color negro.



El 13 de septiembre de 2022 atacó a un grupo de jóvenes en los alrededores del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa) en la calle 35 n.° 5A-31. Era la 1 de la tarde cuando tres universitarios salieron de la oficina de Bienestar Universitario: *Julio, Samuel y Duván. Se dirigían a las canchas de tenis del parque Nacional.



Pronto, Frozen, ya pesadilla en la zona, les muestra su arma de fuego que saca disimuladamente de su pantalón. “No me miren o les disparo. Vamos mejor caminando hacia las canchas”. Allí los despojó de todo lo que tenían. A uno de ellos le dijo que si se resistía lo picaba. El robo fue de 16 millones de pesos.



El último robo documentado y por el que se logró la última captura ocurrió el 2 de septiembre de 2022. Este fue a las 2:30 p. m. en la carrera séptima n.° 81-26. Era claro que Frozen no le temía a la luz del día. Nuevamente, 3 jóvenes amigos fueron abordados. “Somos sicarios, matamos ladrones, cuidamos la cuadra así que, si no hacen lo que nosotros queremos, los pelamos”, les dijo el hampón con mirada intimidante y mientras les mostraba un fajo de billetes.



Tristemente, este hombre hace parte de la historia de Bogotá. Ha dejado los rastros de sus atracos en todos los diarios del país y lejos de cambiar ha fortalecido su actuar criminal. Y solo tiene 26 años.



En 2018 había sido capturado por la misma conducta y en el 2021 también fue detenido por el delito de cohecho. Los detalles de esta importante detención fueron dados a conocer por el coronel Hebert Benavídez Valderrama, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. “A través de la seccional de Investigación Criminal y la Fiscalía capturamos a Juan Sebastián Cubillos. Esta persona es recurrente en materia delictiva. Había sido capturada inclusive en otras ciudades como Manizales, donde le habían endilgado el delito de cohecho”.



En aquella época, Frozen había cometido tantos delitos que sus víctimas decidieron montar una página de Facebook para que, con las denuncias, fueran apareciendo más afectados. La estrategia no pudo dar mejores frutos. El espacio virtual llegó a tener casi 700 participantes, según contó la mayor Claudia Martínez, jefe de delitos contra la seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá en aquella época, pero, por alguna razón, había vuelto a salir a las calles a sembrar el miedo.* Nombres cambiados

La imputación

Hoy, gracias a que todas estas víctimas denunciaron se sabe que la suma total de estos últimos robos asciende a 74’970.000 millones de pesos. Los investigadores reunieron la mayor cantidad de pruebas de tiempo, modo y lugar para que Cubillos no tuviera escapatoria. El delito para imputar estaba claro: hurto calificado, agravado, consumado en concurso homogéneo y sucesivo. Eso quiere decir que Frozen podría pagar una pena de 12 a 28 años de prisión.



Él y su cómplice no tendrían rebaja de pena porque tuvo incremento patrimonial con el apoderamiento de elementos de valor de las víctimas de los diferentes eventos delictivos. A las víctimas no se les ha reintegrado ni siquiera el 50 % del valor de lo apoderado y mucho menos garantizado el recaudo restante.



De no aceptar cargos, se continuará con las subsiguientes etapas del procedimiento penal, esto es, presentación del escrito de acusación, formulación de acusación, audiencia preparatoria y juicio oral.



CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escribanos a CARMAL@ELTIEMPO.COM