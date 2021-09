Gran Freestyler Distrital, el evento que cambiará la escena de las batallas

Durante años, la escena del freestyle en Bogotá ha permanecido oculta, solo visible ante los ojos de los fanáticos más fieles al movimiento, situación que ha generado una mayor atención en los acontecimientos que ocurren en otras capitales latinoamericanas.

Es por ese motivo que el teatro La Media Torta, en compañía de Idartes, anunciaron la creación de un espacio para que las siete organizaciones de freestyle rap más importantes de la ciudad se reúnan alrededor de un único evento.



Se trata del festival el Gran Freestyler Distrital, un certamen que, en voz de sus organizadores, “busca consolidar propuestas artísticas que transcurren en las calles bogotanas” y que se llevará este viernes 24 de septiembre, a las tres de la tarde, en este espacio cultural. El nacimiento de esta competencia puede marcar un antecedente en lo que a esta disciplina se refiere, pues será la primera ocasión en que el Distrito enfoque uno de sus festivales única y exclusivamente en el freestyle.



“Con esta iniciativa queremos dar una respuesta a todas estas ligas que están regadas a lo largo de la ciudad y que llevan años trabajando por sacar adelante a las batallas de rap. De igual forma, buscamos crear espacios de concertación y apoyo para que la escena deje de pertenecer al underground y pase a un primer plano. La Media Torta, al ser cuna de los festivales de la capital, también tiene que preocuparse por lo que está sucediendo en la escena musical, y el freestyle no es la excepción”, indicaron desde la Subdirección de Equipamientos Culturales de Idartes.



Para elegir a las organizaciones que harán parte de este festival, se tuvieron en cuenta propuestas artísticas de toda la ciudad y al final fueron las elegidas KO Freestyle, Capital Purgatorio, KND, Urban Kombat, Recinto Adhesivo, Código de Barras y Punch Out.



“Las ligas fueron filtradas con el apoyo de la Gerencia de Música de Idartes, unidad que realizó una gran gestión para buscar propuestas con proyección”, señalaron desde la organización del evento. Asimismo, a la competencia también asistirá el ganador del festival Engatifest, que se realizó en octubre del año pasado.



Respecto a los representantes, cada liga estableció los filtros para elegir a su competidor. Por ejemplo, para que Roberto Parra, conocido como Lit Ignis, fuera el representante de Código de Barras en festival, tuvo que pasar por cuatro etapas a lo largo de varios meses.



“Primero fue necesario tener un buen desempeño en las competencias de plaza que realiza la organización a lo largo del año, esto me permitió tener un puntaje que me situó dentro de los mejores 16 del ranking de la CDB. Con esta posición en el escalafón, pude participar en CDB Legends, en donde terminé tercero, lo cual me dio un tiquete para participar en los filtros finales del festival”, señaló.



Otra de las organizaciones participantes es KND, quien enviará a David Muñoz, a.k.a. Dablink, al evento. El camino del freestyle bogotano tampoco fue sencillo, pues tuvo que superar con su improvisación a 70 aspirantes en tres filtros virtuales y presenciales.

Se espera la asistencia de más de 1.500 personas en el teatro La Media Torta de Bogotá Foto: Idartes

Dablink, como es conocido David en la mayoría de parques y plazas en donde hay batallas de improvisación, es consciente de la oportunidad que representa para los jóvenes capitalinos esta convocatoria. “Es muy importante que desde las entidades del Distrito se abran estos espacios, el freestyle viene años empujando desde abajo con mucha fuerza, ahora depende de nosotros aprovechar”, dijo.



Otra visión al respecto es la de David González, Bardo, quien es uno de los gestores de batallas de rap más importantes del país, gracias a la creación y consolidación de la primera liga profesional de esta disciplina, la ‘KO Federación’. David considera que esto es la demostración de cómo los jóvenes pueden aportar positivamente desde las calles bogotanas. "Este es un proceso que viene desde hace muchos años donde organizadores, jueces, beatmakers y freestylers pusieron su granito de arena para que esto se diera a conocer en el circulo cultural de la ciudad".



La lista de participantes la completan Andy Karma, de Capital Purgatorio; Daigman, de Urban Kombat; Ken Zingle, por Recinto Adhesivo; Neg, de KO Freestyle; Ñko, de Punch Out, y el bicampeón nacional, Elevn, quien obtuvo su tiquete tras ganar el festival Engatifest.



Sobre el público, parte fundamental de las batallas de rap, Idartes confirmó que esperan a cerca de 1.500 personas que ya se inscribieron a través de la página web. Al respecto, Dablink considera que este será uno de los mayores retos, no solo para la jornada de batallas, sino para el futuro del movimiento. “Siento que la conexión va a depender en gran medida de nosotros; es cierto que nos vamos a enfrentar a un público muy rapero, que a veces no está tan abierto a las batallas, pero es nuestra responsabilidad ganarnos a esa gente y dejar en alto lo que estamos haciendo”, señaló.

Por el contrario, Johan Galeano, conocido como Yoda dentro del movimiento y quien es uno de los jurados de las batallas, considera que este tipo de eventos abre la puerta a personas ajenas a la cultura ‘hip hop’. “La Media Torta es un lugar emblemático para la cultura de esta ciudad y permitir que el freestyle se la tome por un día, abre la posibilidad para que muchos bogotanos, que aún no conocen a este arte urbano, se contagien”.



Junto a Yoda, en la labor de impartir justicia en cada una de las batallas, estará la rapera bogotana Spektra de la Rima, y el gestor, Santiago Tinta. Para la elección de las personas a cargo de esta responsabilidad, también se realizó una convocatoria. En ella participaron conocedores de esta disciplina de toda la ciudad, competidores y músicos destacados de la escena alternativa bogotana. Finalmente, tras una votación entre los gestores y creadores de las siete organizaciones participantes, Yoda, Spektra y Tinta fueron los elegidos.



“Fue un proceso muy largo, pero al final fue decisión democrática tomada por muchas personas que saben de la cultura”, señaló Yoda. En donde no hubo ni la más mínima duda, fue en la elección del encargado de las tornamesas. J Beat, quien es el DJ más destacado dentro de la escena colombiana, fue el elegido por Idartes para poner la música que acompañará la jornada. Asimismo, representantes de La Media Torta informaron que León Negro, conocedor de cada parque o plaza donde se rapea, será el animador del festival.

