El insólito pasado del taxista que insultó a conductoras de Uber

Fernando Ariza

El líder taxista ha aparecido en jornadas de paro nacional de los transportadores desde 2008. En ese año se frustró un intento de paro iniciado por él, debido a que no todos los gremios lo apoyaron.



En 2015 amenazó en una de las jornadas de paro diciendo que era capaz de convocar más de mil taxis en 20 minutos. Además, se filtró un audio en el que Contreras declaraba a Bogotá como 'objetivo militar' durante una de las jornadas del paro de transportadores, hecho del que no se retractó y que argumentó diciendo que se refería a la fuerza con la que iban a protestar. Hugo Ospina, otro líder taxista, se refirió a esas declaraciones de Contreras como 'irresponsables'. Ese mismo año, el hoy presidente de Ayudaltax bloqueó la vía junto a otros taxistas para que los asistentes del Festival Estéreo Picnic no pudiesen utilizar Uber para transportarse hasta sus casas.



En 2016 ocasionó caos en Bogotá después de convocar 482 taxis que afectaron la movilidad. Ese día hubo 16 capturas, 11 vehículos inmovilizados y 117 fotomultas.



Además, fue uno de los organizadores del paro de transportadores en 2017.