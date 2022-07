Luego de que en la madrugada del pasado 9 de julio, sobre las 3:20 a.m, el carro en el que se movilizaba el cantante de música popular Freddy Burbano chocara contra otro vehículo, causando la muerte de una joven de 21 años; se espera que en transcurso del día el cantante sea presentado ante un juez de control de garantías quien deberá definir la responsabilidad del artista en el hecho que acabó con la vida de una persona.



Según información preliminar de las autoridades, Burbano habría conducido su vehículo en estado de embriaguez a gran velocidad por un sector de la localidad de Puente Aranda, a la altura de la calle 13 con carrera 39. Justo en ese lugar, fue donde el carro del cantante colisionó contra un taxi desde donde salió desprendida la joven Karen Molina, quien falleció ahí mismo.

De acuerdo con información entregada por la una fuente enterada, el artista habría intentado violar la ley al tratar de cambiar de silla en el el vehículo para hacer parecer que no era él el que iba conduciendo el carro en el momento del accidente.



De poderse comprobar esta hipótesis sobre los hechos, señaló la Fiscalía, el camino jurídico del cantante podría complicarse toda vez que habría tratado de engañar a las autoridades para evadir la responsabilidad y esconder su supuesto estado de embriaguez.



Luego del hecho, señaló el mayor Samuel Ortiz Soto, de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, que Burbano estaría en aparente estado de embriaguez, por lo que fue capturado y conducido a la URI de Puente Aranda, donde se espera que sobre las 12 del medio día de hoy 10 de julio, sea presentado en audiencia ante un juez de control quien determinará el grado de responsabilidad del intérprete en el accidente y si debe o no ir a prisión por la muerte de la joven Keren Molina de 21 años.



En el accidente también resultaron heridos José Velásquez, de 21 años, quien acompañaba a Karen; además del taxista, quien presentó traumas en diferentes partes del cuerpo. El artista de música popular, por su parte, resultó herido con trauma craneoencefálico leve. Los tres fueron trasladados a la Clínica Medical, sede Santa Juliana.



Henry Abaunza, director de la sede, entregó un parte médico sobre los lesionados: "A los tres se les ha realizado las evaluaciones correspondientes por los especialistas de trauma en nuestra clínica (...) No hay ninguno en estado crítico".



REDACCIÓN BOGOTÁ