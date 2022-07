Luego de dos aplazamientos, la defensa del cantante Freddy Burbano logró exponer los argumentos ante un juez del por qué no deberán enviarlo a la cárcel luego de que la Fiscalía lo acusara formalmente de homicidio simple en la modalidad de dolo eventual; tras el accidente de tránsito en el que el carro del cantante chocó con un taxi en el que viajaba un joven de 21 años que perdió la vida.



La jueza 32 de control de garantías de Bogotá, en la tarde de este 11 de julio, escuchó al abogado Miguel Ángel Morales, defensa del cantante Freddy Burbano. En la diligencia, Morales explicó que el cantante no se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, que él viajaba en un carro de su propiedad junto a otro acompañante luego de salir de un evento de música y que el taxi en el que iba la joven Karen Molina fue el que se saltó un semáforo en rojo del cruce de la calle 13 con carrera 39, en el centro de Bogotá.



Según Morales, la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para sustentar la medida de aseguramiento en contra de su defendido. Dijo que, por el contrario toda la evidencia presentada es circunstancial, por lo que le pidió a la jueza que no se contemplara dicha petición y que accediera a dejar en libertad a Burbano para que se pudiera defender de la imputación de cargos sin necesidad de estar privado en un centro carcelario en su vivienda.



Una de las pruebas reina que sostiene la defensa de Burbano es el testimonio del acompañante del cantante, quien aseguró que el taxi no solo viajaba a alta velocidad sobre las 3:30 de la madrugada, sino que además, se pasó un semáforo en rojo y que eso fue lo que realmente ocasionó el siniestro. De la misma forma, este togado también desmintió la versión de la Policía que decía que Burbano habría intentado cambiar de puesto dentro del carro para evadir a las autoridades.



Ante la contundencia de las pruebas presentadas por el abogado defensor, la jueza 32 de garantías decidió posponer la audiencia por dos días más. "De acuerdo con el material presentado por el doctor Morales, este despacho debe revisar todos los documentos aportados para poder tomar una decisión. Por eso esta diligencias queda aplazada hasta el día 13 de julio a las 6:00 de la mañana".

El testimonio de la familia

Frente a este caso, la madre de la mujer fallecida, Deisy Luna, pidió justicia por la muerte de su hija y manifestó: “Aunque no me la van a devolver, sí creo que la forma en la que murió fue muy injusta”.



Por otro lado, una fuente de la Fiscalía le confirmó a este diario que Burbano podría recibir prisión domiciliaria pues el hecho de haber intentado evadir la ley en la escena del accidente puede complicar su caso.



REDACCIÓN BOGOTÁ