Luego de que el cantante Freddy Burbano fue detenido por la Policía Metropolitana de Bogotá, el 10 de julio, por presuntamente haber causado la muerte de una mujer de 21 años en medio de un accidente tránsito, en la audiencia de medida de aseguramiento en su contra, el abogado Miguel Ángel Morales, su defensa, presentó una prueba que puede cambiar el curso de la investigación.



En la diligencia -que se dio a puerta cerrada en la URI de Puente Aranda y en la que la juez 32 de control de garantías de Bogotá debía definir si Burbano iría o no a la cárcel por la muerte de Karen Molina-, Morales dijo que tenía las pruebas suficientes para demostrar que el cantante no había sido el causante del siniestro, sino que el conductor del vehículo de servicio público, de la empresa Radio Taxi, fue la persona que habría infringido las normas al pasarse en rojo el semáforo del cruce de la calle 13 con carrera 39, en la localidad de Puente Aranda, en el centro occidente de Bogotá.



El abogado también señaló que la Fiscalía nunca presentó como prueba de los hechos un análisis de alcoholemia realizado al cantante porque “nunca existió, no se realizó” y que por eso le solicitó a la juez no tener en cuenta la versión que dice que Burbano viajaba no solo a una velocidad superior a la reglamentada, sino que, además, estaba bajo los efectos del alcohol y que eso fue lo que nubló su capacidad de conducción.



El testigo

La defensa también reveló la entrevista con un testigo clave y que es la persona que acompañaba al intérprete en el carro en el momento del accidente.

“Le dije a Freddy: ‘¡cuidado que ese man se nos atravesó!’, pero ahí ya era muy tarde, y Freddy no alcanzó a esquivar el impacto. El golpe fue muy fuerte”, leyó el abogado de una parte de la entrevista con el testigo.



En ese mismo documento, el hombre dijo que él había visto el cambio de semáforo y que el carril por donde iba el carro de Freddy tenía el pasó en verde. “Si nosotros estábamos en verde, lo lógico era que el taxista estuviera en rojo. Él se pasó esa luz y causó el accidente en el que murió una persona, pero también pudimos haber muerto nosotros porque él iba a mucha velocidad y no se dio cuenta que venía otro carro”.

Un dato inconexo

Pese a la declaración del único testigo citado par la defensa, lo cierto es que un taxista, testigo ocular de los hechos y que se encontraba en la zona el día y a la hora del accidente, declaró que fue el carro de Burbano el que colisionó contra el taxi.



“El vehículo iba a alta velocidad e impactó al taxi por el lado izquierdo en la parte de atrás (...), era evidente el alto grado de alicoramiento que tenía el hombre, porque cuando lo sacaron del carro para la ambulancia se notaba mucho”, señaló el taxista.

Sin embargo, este testimonio no concuerda con la narración del acompañante de Burbano, que dijo que ellos salieron del carro por sus propios medios, que Freddy fue hasta el taxi a revisar a las otras personas y que ahí fue que llegó la policía.



Sin claridad sobre lo que realmente pasó esa madrugada, la juez 32 aplazó la audiencia de aseguramiento para mañana, miércoles 13, pues dijo que debía tener más tiempo para analizar el material recolectado y saber si Freddy Burbano debía o no ir a prisión.



