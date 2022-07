Este miercóles, la juez 32 de control de garantías dejó en libertad a Freddy Burbano, un reconocido cantante de música popular que, supuestamente, estaba bajo los efectos del alcohol cuando estrelló su vehículo contra otro carro en el que viajaba una joven de 21 años identificada como Karen Molina quien, lamentablemente, perdió la vida al instante.



Según la funcionaria, la Fiscalía "no cumplió con la carga argumentativa" para que se le impusiera medida de aseguramiento. No obstante, el imputado seguirá vinculado al proceso.

Luego del accidente, tanto Burbano como los otros heridos fueron llevados a la clínica Medical, sede Santa Juliana, donde se les dio de alta. Sin embargo, el cantante fue detenido y llevado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda.



Allí, fue presentado ante un juez de control de garantías quien determinó legal su captura por su estado de alicoramiento y, además, un fiscal de Bogotá le imputó este domingo el delito de homicidio simple, bajo la modalidad de dolo eventual.



Minuto a minuto

8:40 a. m.: La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación frente a la determinación de la juez.



8:35 a. m.: La juez de control de garantías dejó en libertad al cantante de música popular Freddy Burbano. Según la funcionaria, la Fiscalía "no cumplió con la carga argumentativa" para que se le impusiera medida de aseguramiento.



8:20 a. m.: La juez de control de garantías señaló que la fiscal del caso no ha sustentado de manera idónea el por qué al imputado se le debe imponer medida de aseguramiento.



“Se deben demostrar satisfacción de los requisitos: inferencia razonable, la participación del imputado en la conducta con evidencias físicas e información legalmente adquirida, y la necesidad de la medida. Sin embargo, no se ha demostrado que el imputado constituya un peligro para la comunidad y no hay nada que nos diga que estando en libertad esta persona pueda evadir el proceso debido a que cuenta con arraigo social y laboral”, señaló.



7:00 a.m.: Para solicitar la medida de aseguramiento de Burbano, la fiscal del caso presentó varias evidencias: fotografías de latas de cerveza, el informe pericial de la clínica forense realizado el 9 de julio, en donde se evidencia que Burbano no permitió el examen de alcoholemia, y el informe de tránsito.



6:30 a. m.: Se reinicia la audiencia de medida de aseguramiento contra Freddy Burbano, luego de que el pasado lunes fuera aplazado por la juez de control de garantías.



