Las frases y refranes más curiosos usados por los bogotanos

En la capital del país hay expresiones heredadas o apropiaciones lingüísticas que se han adoptado con el tiempo para describir situaciones cotidianas. Algunas frases tienen significados curiosos que juegan con metáforas.



Por eso, le compartimos una lista de frases y refranes que perduran con los años, y algunas otras expresiones que han ido surgiendo con las nuevas generaciones.

1. Amanecerá y veremos

Es utilizada para referirse a que hay que esperar los resultados de una situación y se tiene muy poca confianza en que se vaya a cumplir con el resultado esperado.



2. Qué parche

Esta es una expresión que representa que una situación es agradable. La palabra 'parche' tiene variaciones, pero de manera general es empleada para referirse al compartir o reunión entre amigos.



3. Echar rulo

Generalmente, es utilizada para referirse a las personas que se reúnen para conversar o comentar rumores sobre un determinado tema.



4. ¿A cuánto, y por qué tan caro?

Esta frase es escuchada en los establecimientos de comercio, donde el posible comprador pregunta por el precio de un producto. También es usada para pedir un descuento.



5. Como mosco en leche

Los 'cachacos' de pura sepa utilizan esta curiosa frase para indicar que la presencia de una persona es inoportuna o hay una sensación de incomodidad.



6. Al que le van a dar, le guardan

Las madres 'cachacas' son las que más usan esta frase, que quiere decir que un suceso es inevitable, aunque los resultados no se den de la manera esperada.



7. Calle esos ojos

Esta expresión de advertencia es asociada a situaciones de especulación que no tienen un buen pronóstico.



8. Apague y vámonos

Los bogotanos emplean esta frase cuando no hay avances en alguna situación, por lo que deciden desistir.



9. Coja oficio

Es dicha cuando una persona se entromete en asuntos que no son de su incumbencia.



10. El último y nos vamos

Los bogotanos usan esta expresión en el contexto de fiesta y rumba para decir que se van a tomar un último trago antes de marcharse.



11. ¿No me va a dar la ñapa?

Y como ñapa (extra), se encuentra esta famosa frase que es escuchada en contextos de comercio o intercambio para señalar que se espera tener algo adicional.



EL TIEMPO