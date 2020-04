El panorama de las calles con las nuevas excepciones a la cuarentena

César Melgarejo. EL TIEMPO

Los buses azules del Sitp también prestarán servicio con el 100 % de su flota, entre semana de 3:30 a.m a 11 p.m. El sábado habrá servicio de 4 a.m a 11 p.m y el domingo de 5 a.m a 10 p.m. Es necesario que los usuarios cuando salgan a las calles utilicen medidas de protección, como guantes, tapabocas y mantengan distancia entre ellos mismos en las calles.