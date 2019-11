Vea las caras de algunos de los líderes del paro nacional en Colombia

Canal de YouTube de Notas Obreras

Luis Alejandro Torres, presidente de 'Con las Pensiones No, con los salarios dignos', es otro de los que se encuentran en esta lista. Entre las luchas más importantes de la organización se encuentran iniciativas frente a los fondos privados de pensiones y contra la reforma tributaria y la reducción del salario mínimo. Ha señalado al sistema de salud de tener fallas administrativas que terminan perjudicando a los usuarios.



Con las anteriores propuestas se terminó el encuentro luego de que Duque invitara a sindicatos, entes de control y empresarios a que se vincularan al diálogo, pero los líderes del paro no lo consideraron oportuno. Para ellos no es conveniente que entren a formar parte de lo que el presidente llama 'conversación nacional'. A su juicio, ellos quieren un trato diferencial para buscar soluciones a su problemática.