Así amanecieron las calles de Bogotá tras disturbios de este jueves

Luego de que en la mañana ciertas estaciones no prestaran su servicio se presentaron manifestaciones, bloqueos y enfrentamientos de encapuchados con el Esmad en algunos sectores de la capital. Por los disturbios de este viernes no pudieron operar la troncal Caracas desde la estación Nariño hasta los portales Tunal y Usme. La troncal sur no funciona desde la estación Sena hasta San Mateo y la troncal Américas desde la estación biblioteca Tintal hasta el portal Américas.