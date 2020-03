Fotos: soledad absoluta en las primeras horas del simulacro en Bogotá

César Melgarejo. EL TIEMPO

Sin un lugar de refugio, estos viajeros no tuvieron más opción que recibir la madrugada a la intemperie y con la incertidumbre de no saber qué hacer durante esto cuatro días de aislamiento. Los peajes de Cundinamarca solo permiten el paso a vehículos de carca y de transporte de alimentos. Aunque algunos conductores trataron de evitar la restricción no tuvieron más opción que regresar a Bogotá.