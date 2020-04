Entre desinfecciones y protestas avanzó el día en las calles de Bogotá

Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

La parálisis de la gran mayoría de sectores en el país ha desencadenado una serie de protestas y muestras de desencanto ante las dificultades que subyacen tras algunas medidas. Muchas personas no pueden ir a trabajar y, por lo tanto, no obtienen un ingreso asegurado día a día. En horas de la mañana de este miércoles, varios ciudadanos bloquearon el portal del Tunal asegurando que los mercados y las ayudas no han llegado al total de la población vulnerable.