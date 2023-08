En 92 puntos de Bogotá hay presencia de cámaras de fotodetección, las cuales fueron implementadas desde mayo del 2020 para reducir la siniestralidad en la capital y tener mayor control de las normas y la velocidad por parte de los conductores.



Sin embargo, para muchos ciudadanos hay inconformidad con respecto a los comparendos que son generados por estas herramientas tecnológicas, las cuales multan el exceso de velocidad, la circulación en pico y placa y el incumplimiento de la revisión técnico-mecánica o del Soat.

“Es una ciudad que presuntamente está enfocada más en multar al ciudadano que en salvar vidas”, dijo Papo Amín, concejal del Centro Democrático que lideró un debate en el cabildo distrital sobre este tema.



Pero, más allá de la imposición de multas, ¿realmente estas cámaras están cumpliendo su propósito de disminuir los siniestros?



Una mirada a las cifras

Según la Secretaría de Movilidad, en estas zonas se presentó una reducción del 19 % en cuanto a los siniestros con fatalidad entre el año 2022 y el primer semestre de 2023, comparado con el promedio registrado entre 2017 y 2019. De igual manera, la entidad afirmó que disminuyeron en un 10 % los accidentes con personas lesionadas, para este mismo periodo.



Ahora, si se miran con detenimiento las cifras de los años 2021 y 2022, cuando las cámaras empezaron a funcionar plenamente, ya que en el 2020 había confinamiento, se evidenció una reducción del 21, 9 % en siniestros viales, pasando de 2.581 a 2.017.



En cuanto a las víctimas, en el 2021 se registraron 1.487 personas lesionadas, mientras que el año pasado fueron 1.538, es decir, aumentaron en un 3,4 %. Por el contrario, los ciudadanos fallecidos en accidentes de tránsito sí disminuyeron, ya que en el 2021 fueron 67, mientras que en el 2022 fueron 41, una reducción del 38,8 %.

multan el exceso de velocidad, la circulación en pico y placa y el incumplimiento de la revisión técnico-mecánica o del Soat. Foto: Superintendencia de Transporte / Jaime Moreno. EL TIEMPO

Ahora bien, aunque las cifras de siniestralidad en estas zonas con cámaras parecen ser alentadoras, lo cierto es que la cantidad de fallecidos por accidentes de tránsito sigue en aumento en la ciudad, en donde la principal preocupación son los motociclistas.



De acuerdo con el Observatorio Distrital de Movilidad, con corte al 18 de agosto, este año han muerto 140 conductores de moto, mientras que, para este mismo periodo del 2022, en la ciudad se registraron 112 motociclistas fallecidos, es decir, un aumento del 25 %.



En total, van 343 fallecidos en 2023 por siniestros en la ciudad. La Agencia Nacional de Seguridad vial advierte que, si se reducen los esfuerzos para salvar vidas en Bogotá, la cifra podría llegar a 756 para el cierre del año.



Los comparendos

Un dato que llama la atención es el aumento exponencial de comparendos en las zonas con fotodetección entre 2021 y 2022, ya que se pasó de 193.847 a 595.662 multas impuestas, es decir, un 207 % más.



Ante este panorama, el Distrito explicó que en el 2021 aún había confinamiento, mientras que el año pasado, con más esquemas de vacunación contra el coronavirus completos, la ciudad se reactivó en su totalidad.

Facebook Twitter Linkedin

Habría irregularidad en cómo se están imponiendo estas multas. Foto: Archivo EL TIEMPO

No obstante, Amín mencionó que hay denuncias por irregularidades en cómo se están imponiendo estas multas, sobre todo por exceso de velocidad. Afirmó que en los corredores principales, donde los vehículos deben andar a máximo 50 km/h, no se tienen en cuenta “los márgenes de tolerancia o error reconocidos por la misma Secretaría de Movilidad, que están en 5 km/h”.



El concejal, de igual manera, señaló que dentro de la entidad hay “eliminación de órdenes de comparendo en los que no es muy claro si aplican para todos o solo para algunos casos”, así como “graves errores respecto a los datos de los propietarios, justificaciones, normatividad y jurisprudencia aplicable”.



Aunque el principal factor de riesgo de siniestros es el exceso de velocidad, pues un estudio de la Universidad John Hopkins afirma que el 39 % de los conductores no respetan los límites, Amín dijo que se deberían analizar otros factores como el estado de la malla vial.

LAURA VALENTINA MERCADO

