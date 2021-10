Denuncian estafa a través de falsas fotomultas en Bogotá

Ciudadanos de varios sectores de la capital denuncian que han recibido mensajes de texto y correos electrónicos en donde les informan sobre la existencia de una o varias fotomultas. En el cuerpo del mensaje, se les indica que dicha multa se debe pagar en un tiempo determinado.



La Secretaría de Movilidad de Bogotá ya había alertado sobre esta modalidad de estafa, que consiste en notificaciones falsas sobre fotocomparendos que no se han impuestos. Estos mensajes maliciosos en muchos casos contienen virus o espías para robar información de la ciudadanía, incluyendo la asociada a cuentas bancarias y otros canales electrónicos.



El origen de estos mensajes es desde cuentas como secretaria@simit-transito-gov.co y secretaria@ministeriotransporte.gov, ambas con características no institucionales, pues, de acuerdo con la entidad, los correos de los funcionarios, oficinas o entidades, siempre terminan en la denominación '.gov.co'.



¿Cómo se notifica una fotomulta?

La Secretaría de Movilidad señaló que no notifica comparendos por correo electrónico, y que únicamente se envían por correspondencia física a la dirección registrada por el conductor o propietario en el RUNT. La entidad indicó que solo acude al sistema de mensajes de texto para divulgar contenidos informativos o pedagógicos.



No obstante, en el caso de que la entidad no pueda contactar a la persona por este medio, puede hacerlo a través de una notificación de aviso, en donde la Secretaría de Movilidad cita al ciudadano mediante una publicación que realiza por cinco días en su página web.



La entidad entregó una serie de recomendaciones para que no lo engañen:



- Los fotocomparendos solo se envían por correspondencia física a la dirección registrada en el RUNT.



- La dirección contenida en el RUNT es la única válida para que las autoridades de tránsito le notifiquen.



- Para reportar estas estafas, hágalo a través del CAI virtual de la Policía Nacional (https://caivirtual.policia.gov.co).

¿Cómo verifico si tengo una multa?

A través del Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT), se puede consultar si a la fecha cuenta con alguna infracción de tránsito vigente.

