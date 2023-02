Con la sanción de la Ley 2161 de 2021, el Congreso de la República estableció que es el propietario del vehículo quien debe velar por que los automotores circulen con el Soat, la técnico-mecánica al día, se respeten los semáforos, no se exceda la velocidad permitida y no se transite por lugares y horarios no permitidos, y también se eximió a las secretarías de Tránsito de identificar al conductor infractor. En entrevista con EL TIEMPO, la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila, habló sobre cómo modifica esta directriz la detección de infractores por fotomulta en la capital.

Secretaria de Movilidad de Bogotá Deyanira Ávila Moreno, en entrevista con el periódico El Tiempo . Bogotá 3 de febrero del 2023. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

¿Cuál es el cambio de directriz con respecto a las fotomultas?

La Corte Constitucional se ha pronunciado y ha dado más claridad frente al proceso de fotodetección y sobre las condiciones en las que se debe dar en las ciudades de Colombia. La última sentencia nos dice que los propietarios de los vehículos deben ‘velar’, es decir, son parte del cuidado y de las condiciones en las cuales se manejan sus vehículos. Y eso es lo que nos permite a nosotros tener un mejor proceso contravencional. La Corte en esa sentencia nos sigue reiterando que la fotodetección es legal y es constitucional, y es una herramienta para tener control en vía.



¿Cambia eso la carga de la prueba?

Lo que pasaba antes era que no se amarraba esta relación. Nosotros siempre imponemos el comparendo al vehículo y de esa misma manera marcamos al propietario. Entonces, lo que decían anteriormente es que no iban manejando y como no había vinculación entre el conductor y el propietario del vehículo, pues no había una responsabilidad directa y una comprobación de que efectivamente era la persona que iba conduciendo. Entonces, si le hacen esa carga al propietario, ya no es tan fácil que se impugnen.



¿Y el conductor?

Lo importante ahora es que el propietario tiene que ser muy consciente de a quién le suelta el vehículo. El que vaya conduciendo responde por la acción en vía.



¿Hay excepciones?

Solo para dos hechos importantes: cuando se es víctima del hurto de vehículos o si el carro es utilizado para la comisión de delitos. Pero si no existen las denuncias pertinentes o si la persona no dice que le robaron el vehículo, el comparendo y la imposición de la multa siguen siendo para el propietario. Como propietario tiene la obligación de denunciar estos hechos.



¿Cuál es el marco jurídico que sustenta esta decisión?

Es la sentencia de la Corte C-321 de 2022. Pero hay dos momentos, el primero es la sentencia C-038, que es la que habla del principio de responsabilidad personal, es decir, se debe identificar a quien cometió la infracción. Esa tumba otra norma diferente que es la que consagraba la solidaridad entre el propietario y el conductor para ese tipo de infracción. Después viene la ley del Soat, que consagra cinco conductas y dice que el propietario es el responsable de velar para que el vehículo de su propiedad circule con su técnico-mecánica, no exceda la velocidad, no se pase los semáforos en rojo y no circule o se estacione en lugares y horas prohibidos.

Cambia un poco la jurisprudencia, ¿qué más cambia para el propietario?

No es que esté cambiando, lo que pasa es que a través de las últimas sentencias da claridad. En esta sentencia lo que hace la Corte es analizar lo que dice la Ley 2161. Hay un punto muy importante que quizá se debe entender y es que la Corte dice que hay una obligación en cabeza del propietario del vehículo, él es el deudor de la obligación.

¿El acreedor quién es? Toda la sociedad. ¿Y cuál es la obligación? Velar.

Solamente se exime si se prueba que el vehículo fue sustraído y que no lo tenía bajo su custodia. Si no lo tiene bajo su custodia, si se lo prestó a un tercero, entonces, ahí está en una obligación: debe comprobar que fue diligente. ¿Cómo me comprueba que actuó de manera diligente? Probando que la persona a la que le prestó el vehículo era idónea. ¿Y por qué? Porque uno como propietario tiene un deber de vigilar y cuidar.



¿Qué infracciones captadas son susceptibles de sanción?

Las cinco de las que siempre se habla. Pero aquí hay una aclaración. Es importante que la gente logre entender que la fotodetección es una herramienta y la tecnología apoya esa regulación. Si bien nosotros tenemos un cuerpo de agentes y de la Policía que hacen ese control directo en vía, hoy la fotodetección es un apoyo y es una herramienta autorizada por la ley para que sigamos haciendo ese control.



¿Cambia la forma de identificar dónde están las cámaras?

Las cámaras que nosotros tenemos están autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. No podemos poner una cámara que no esté ahí y fue por todo ese ruido que sucedió también en el 2017. Hay una página en la cual la gente puede meterse y mirar dónde están.



¿Cuántas son?

Adquirimos 109 cámaras, de las cuales tenemos operando en fotodetección 72, y estamos haciéndoles mantenimiento a las que se nos vienen dañando, que son un número sustancial.



¿Y cuántas fotomultas se impusieron?

En 2022 impusimos 636.979 fotocomparendos de más de 1 millón de comparendos. Eso es como el 50 por ciento, que obviamente aliviana el ejercicio que hacemos en vía.



¿Cuántas fotomultas fueron confirmadas?

En 2022, de 636.000 nos impugnaron alrededor de 43.000 fotodetecciones. Ahí es donde nos ayuda la sentencia. La mayoría de esas impugnaciones salían exoneradas porque no había manera de cargarle esa responsabilidad al propietario. No teníamos ni la capacidad ni las herramientas para hacerlo. En ese momento, de esas 43.000 fueron exoneradas más de 42.000. Solo pudimos tener el fallo en 381.

¿Desde cuándo se está aplicando la norma?

La ley sale desde noviembre de 2021. Sale la ley y arrancamos. La Corte nos formaliza la situación con la sentencia en septiembre de 2022 de velar por el vehículo, y en ese mismo mes lo que hacemos es verificar normativamente el procedimiento. Se verifica con las autoridades, con las personas que hacen ese juzgamiento en la Secretaría de Movilidad, en las audiencias, cuando nos impugnan los comparendos, y se empieza con la aplicación.



¿Han notado un cambio de comportamiento?

Hemos visto que ha disminuido completamente el número de impugnaciones y que ha aumentado el pago del comparendo frente a la obligación.



¿Cuál fue la principal causa de las fotodetecciones?

Velocidades. Realmente es la primera, la que más detecta es la fotodetección y no respetar los pasos peatonales. El seguro obligatorio es uno de los puntos importantes y circular por sitios prohibidos, es decir, pico y placa.



¿Cómo vamos en accidentalidad?

Tuvimos un año bastante duro. Estamos haciendo cierre, tenemos unas preliminares porque tenemos dos componentes importantes: la siniestralidad que sucede en vía y un seguimiento de muerte hospitalaria, que al final se sigue cargando a la base de datos. Nosotros tuvimos más de 540 fallecidos el año pasado y superamos cifras del 2016.



¿Qué explica esto?

Hay varias hipótesis. La primera es que el impacto de la pandemia lo que hizo fue fomentar los comportamientos agresivos en la vía. La segunda, que nos está pegando bastante duro, es el exceso de velocidad. Es el principal factor que le aporta la siniestralidad. Nos falta muchísimo culturalmente y no es un tema que se resuelva en cuatro años.



¿Qué se está haciendo?

Nuestro deber es el ejercicio de control y regulación. La señalización, la infraestructura, la pedagogía, la comunicación, o sea, nosotros tenemos una carga importante, pero sí hay un gran componente que es de responsabilidad de todos los ciudadanos y ahí es donde empieza a fallar la cosa.



Los motociclistas son el actor vial que más muere ¿Qué está pasando?

Hemos revisado la información y más del 25 por ciento de los motociclistas que mueren tienen el pase de expedición con menos de dos años o no tienen pase. Sí siento, y esto es una opinión muy personal, que sí debe haber mucha mayor rigurosidad en la expedición de las licencias. Eso no es de competencia del Distrito, pero por qué no pensar en una licencia por puntos.



Más allá del pico y placa, ¿qué se está haciendo para mejorar la movilidad?

Efectivamente, tenemos una congestión bastante alta. Hay muchos factores, como el plan de construcción de infraestructura a mediano y largo plazo, la siniestralidad y el estado de la malla vial. Pero aquí lo que más le está pegando es la circulación de los vehículos particulares. Ese realmente es el inconveniente que le aporta a la congestión. Aquí lo importante son esas medidas de gestión, ese cambio de quien maneja el carro particular. Sé que no es fácil para nosotros hacer un cambio de comportamiento, pero es necesario.



¿No cree que en temas de infraestructura vial Bogotá se quedó rezagada?

Aquí hay dos puntos. El hecho de que hagamos más vías no significa que vaya a mejorar la movilidad. Ese es un punto muy importante. Hay un retraso en infraestructura, sí, lo reconocemos, y lo que se está haciendo es construir esa infraestructura, no solo para el transporte público, sino para mejorar esa calidad de vida con los corredores verdes, con el cable, con todas las obras que estamos haciendo, pero esas obras tomarán más de seis meses.



¿Cómo le ha ido al pico y placa?

Estas semanas han sido importantes porque han terminado de entrar todos los ciudadanos, pero, adicionalmente, la carga de transporte escolar es algo que le pega muy duro a la ciudad. Estamos en una reducción aproximada del 14 por ciento en congestión y un aumento de la velocidad promedio del 10 por ciento. Es un tema para hacerle seguimiento.



¿Con el final del carro compartido, no les hicieron un daño a las personas?

Aquí hay algo importante y es que eran más los que no cumplían que los que cumplían. Lo vimos en los datos. Quitar la medida nos ha traído un beneficio en las velocidades y en disminuir la congestión. Obviamente, hay unas personas que se van a ver impactadas, pero está el tema del pico y placa solidario. Lo que hicimos fue abrirles la puerta a las personas que hacen ese ejercicio. Entonces, si alguien va a generar un impacto en la congestión, tiene que retribuir eso al Distrito.



Hay gente que dice que no se debería pagar impuestos si no se usa el carro...



Son dos componentes diferentes. Los impuestos van en función de la propiedad del vehículo, que nada tiene que ver con las condiciones de circulación o uso del vehículo. Nosotros, como autoridades de tránsito territoriales, tenemos potestad en función de la gestión del tránsito y la potestad de poder hacer esas regulaciones. Pero la definición de impuesto sobre la propiedad se hace a través del gobierno.



¿Pico y placa para motos?

Sabemos que mucha de la economía de la ciudad depende de la moto. Entonces queremos empezar a abordar cada uno de los actores viales y no empezar a satanizar a todo el mundo. Por el momento no hemos pensado en ninguna restricción para ellos.



¿Cómo le fue a la ciudad en el día sin carro?

Obviamente, el campeón en esto siempre va a ser el transporte público. Tuvimos más de 4 millones de validaciones en el sistema, más de 450.000 ciclistas y más de 70.000 personas hicieron su viaje caminando. Mantuvimos una velocidad de 24 kilómetros por hora y el sistema de bicicletas compartidas duplicó su número de viajes. Lamentablemente tuvimos una fatalidad.

