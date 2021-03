Fotógrafo Alex Cruz no aceptó cargos por acceso carnal violento

Aunque la Fiscalía presentó distintas pruebas para otorgar medida de aseguramiento, que incluyen dictamen médico de la Clínica Palermo al que se sometió Diana Quirós, la valoración sexológica y diferentes conversaciones que sostuvo la víctima vía WhatsApp, el fotógrafo profesional Alex Cruz no aceptó los cargos.



Para el ente acusador, el fotógrafo debería cumplir una condena de 12 a 16 años, no solo por las pruebas presentadas, sino por otros testimonios de mujeres que relatan situaciones parecidas a las que vivió Quirós. Por esto, la fiscal del caso argumentó que puede representar un peligro para la sociedad, por lo que dictar una medida de aseguramiento en cárcel permitiría evitar que se presenten otros casos.

Sin embargo, el fotógrafo no aceptó los cargos. Para su abogado, no hay pruebas suficientes para decir que hubo violencia sexual. "La víctima podía retirarse del lugar si se sentía incómoda", expresó la defensa.



Asimismo, la defensa manifestó que Cruz no representa un peligro para la sociedad porque no tiene antecedentes penales y no hay certeza de que se puedan presentar posibles víctimas más adelante. "De llegarse a presentar ese evento se deberá argumentar en otro proceso judicial, no de manera conexa", dijo el abogado.



Esto da luego de que la fotógrafa Diana Quirós denunciara públicamente que fue víctima de abuso sexual por parte del reconocido fotógrafo Alex Cruz.



La mujer relató que la semana pasada, el sábado 27 de febrero, tenía una boda en Villa de Leyva, Boyacá, en la que iba a trabajar con Cruz. La noche anterior, en sus planes estaba quedarse en una habitación del hotel, pero el fotógrafo le ofreció quedarse en la habitación del apartamento de su hermana.



Sin embargo, esto fue un engaño y terminó sola en el apartamento con Cruz. En ese momento no le vio nada malo, pues "tenía al señor Alex Cruz en un concepto muy bueno, de una buena persona que se jacta de la presencia de Dios en su vida y lo tenía en muy buen concepto. Yo me sentía en compañía de un amigo, realmente", relató la fotógrafa.



Quirós agregó que Cruz comenzó a preparar unos alimentos y estaban tomando cerveza, pero no recuerda qué pasó de ahí en adelante.



"Cuando desperté, realmente fue por puro instinto de supervivencia, porque cuando abrí los ojos tenía al señor Alex Cruz encima y con sus dos manos, él las tenía sobre mi cuello, y me estaba ahorcando".



En ese momento salió corriendo del apartamento y un taxista la llevó hasta un hotel. Allá llamó a la Policía y la recogió una ambulancia.



Estuvo hospitalizada en la Clínica Palermo dos días, donde le realizaron exámenes para verificar si hubo o no abuso sexual. Tras los exámenes se evidenció, agregó, que fue positiva para una droga conocida como 'polvo de ángel'.