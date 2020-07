La revolución de los colores, los peatones y la bicicleta en Fortaleza

Fortaleza le debe su grandeza al ‘ensayo y error’ y a una estrategia de transformación urbana que es imparable: ‘Cidade da Gente’ o, en español, Ciudad de la Gente.



El proyecto incluye mejoras en transporte público, en generar experiencias y espacios para los peatones y los ciclistas y en experimentar, bastante, con proyectos innovadores de movilidad y espacio público. Fortaleza tiene cuatro sistemas de bicicletas compartidas, un sistema de carros eléctricos compartidos, un transporte público micro que funciona por demanda y varias esquinas, plazoletas y calles llenas de colores, mobiliario y diseño que hacen que sea todo un gusto disfrutar la ciudad fuera del carro.

“Fortaleza era una ciudad orientada hacia el carro particular, con problemas de tráfico. En estos años iniciamos con mucha fuerza un proceso de cambio. A través de bicicletas, seguridad vial y urbanismo táctico las personas empezaron a ver posible la transformación”, asegura Luiz Alberto Saboia , secretario ejecutivo de Conservación y Servicios Públicos de Fortaleza.



El proyecto empezó hacia 2014 bajo una idea: probar a corto plazo con pilotos y ensayos para ir construyendo el objetivo a largo plazo, consolidar una ciudad humana y sostenible. “Algunos proyectos pilotos avanzaron hasta lograr ser política pública y otros no, por ejemplo el de carros eléctricos compartidos. Funcionan bien tecnológicamente, las personas lo usan, pero el financiamiento es difícil”, comenta Saboia.



Uno de sus grandes experimentos ha sido el de urbanismo táctico. Una técnica de transformación de espacios a través de intervenciones de bajo costo que les devuelven las calles a los ciudadanos. Una obra de este tipo incluye llenar de color las calles, instalar mobiliario urbano, plantas, material reciclable y otros atractivos que llamen a pasar un rato allí.

Fortaleza, Brasil - Urbanismo táctico Foto: Alcaldía de Fortaleza

Uno de sus proyectos insignia es Ciudad 2.000, que pasó de ser un punto de tránsito exclusivo de vehículos a una plazoleta para el disfrute de los adultos y a un patio de juegos para los pequeños. Según datos oficiales, 78 % de los vecinos del área aseguraban sentirse inseguros e intimidados por el tráfico de la zona. Ciudad 2.000 era tierra de motores y no de personas.



Cuando comenzó la intervención a manera de piloto, se dispuso un panel de control donde la gente podía opinar sobre los cambios. La percepción, en general positiva, y los datos de presencia de personas mayores y niños, más otros indicadores, les demostraron que ese era un buen camino.

​

Antes del proyecto, el 79 % del espacio era ocupado por carros y apenas un 21 % era para la gente. Después del urbanismo táctico se invirtió la tendencia: 73 % del espacio era para los peatones y el 27 % para los carros. Además, los estudios no mostraron grandes cambios o afectaciones en el rendimiento vehicular del vecindario, pero sí una mayor percepción de seguridad vial: 80 % de las personas encuestadas se sentían seguras o muy seguras cruzando las calles, antes esa cifra era de apenas el 11 %.



Además de la seguridad y convivencia vial, hubo efectos positivos en la economía. El Secretario asegura que se detectó que los restaurantes alrededor del área intervenida subieron sus ventas.

Fortaleza, Brasil - Urbanismo táctico Foto: Alcaldía de Fortaleza

Otro proyecto similar en Dragão do Mar significó la salida de los consumidores de droga del sector y del regreso de niños y familias. 90 % de los encuestados, en ese caso, aprobaron el diseño y los datos indicaron que la cantidad de peatones en el área aumentó en un 34 % y la actividad cultural, en un 41 % .



El proyecto estaba pensado para 15 días, pero fue tal el impacto y la revitalización del sector que se quedó para siempre. Y fue económico y fácil: se utilizaron 1.000 litros de pintura para 5.000 metros cuadrados transformados de la mano de contratistas y voluntarios. Los colores le devolvieron la vida al sector.

​

“Fuimos luego a la calle más importante de la ciudad, la más transitada y comercial y les quitamos los parqueaderos de los lados y pusimos plantas, color y mobiliario. Fue económico y con grandes resultados… Aunque cada proyecto tiene sus propios datos, hay un indicador que sintetiza todo: se redujeron las muertes por accidentes de tránsito en un 50,3 %”, menciona Saboia.

Luiz Alberto Saboi, Secretario Ejecutivo de Conservación y Servicios Públicos de Fortaleza, Brasil. Foto: Alcaldía de Fortaleza

Si bien las distintas intervenciones de urbanismo táctico eran bien recibidas, por lo general, por los vecinos, los peatones y los ciclistas, hubo una población por trabajar.



“Sabíamos que podría haber alguna resistencia con los actores a los que les íbamos a quitar espacio en vía. La estrategia fue comunicar el proyecto de la mejor forma, aclarar que el objetivo está dirigido al peatón y al ciclista y que el carro puede buscar rutas alternas o moderar la velocidad. A los conductores quizás no les gustaba los primeros 10 días, pero después de los 30 ya no decían nada”, cuenta el Secretario.



Este trabajo fue posible gracias a la guía de Nacto (National Association of City Transportation Official) y del apoyo de la Iniciativa Global para la Seguridad Vial de Bloomberg Philantropies que, además, tiene más proyectos pendientes en América Latina.

Un futuro con covid-19

A Fortaleza, como al resto del mundo, la sorprendió el virus. Justo este año estaban probando un piloto de sistema de buses por demanda que tuvo que detenerse por la contingencia. Pero, paradójicamente, la crisis sanitaria dejó lecciones y orientó aún más la brújula de la transformación urbana.



“En la peor parte de la pandemia, hubo una reducción del 80 % de los pasajeros del transporte público; del 60 % en los usuarios del transporte individual....pero la reducción más baja fue la de bici. Esto nos da una pauta muy clara, la gente percibe que este medio es más seguro en términos de salud pública”, afirma el Secretario y arroja la hipótesis de que muchos de los usuarios de transporte pudieron haber migrado a los pedales.



Por eso, desde ya se adelantan conversaciones con autoridades locales y cooperadores internacionales para impulsar ciclorrutas y más proyectos pro-bici y de movilidad alternativa. En estos momentos, Saboia y su equipo trabajan en ajustes al plan de movilidad y seguridad vial de Fortaleza, que incluye siete proyectos de infraestructura. Parte del futuro seguirá siendo ensayo y error hasta llegar a la ciudad deseada.

Bogotá también está con Bloomberg

Como Fortaleza, la capital colombiana también cuenta con la Iniciativa Bloomberg para trabajar proyectos de seguridad vial a través de urbanismo táctico y otras estrategias.



En este mes se inició la segunda etapa de cooperación técnica que irá hasta 2025. Bogotá fue elegida en un grupo de 30 ciudades y 15 países. Esta etapa permitirá continuar los proyectos que vienen desde 2015. Esa primera etapa, que se desarrolló hasta 2019, coincidió con indicadores favorables: se transformaron 18.000 metros cuadrados de malla vial en plazoletas y se redujo en un 17 % las fatalidades por accidentes.

Breves noticias de urbanismo táctico

La última guía de Nacto: Nacto, en colaboración con Bloomberg Philantropies, desarrolló y publicó la guía ‘Street for pandemic response & recovery’. Este documento, disponible en internet, aporta ideas, planos y conceptos claves para intervenciones urbanas durante y después de la pandemia. La guía invita a asumir la crisis como una oportunidad para impulsar los espacios para la movilidad sostenible, la mejor convivencia y la necesitada apertura económica.





Urbanismo táctico + covid-19 en un artículo: Para seguir aprendiendo de esta técnica de revitalización urbana, vale la pena leer el artículo ‘We can’t let coronavirus kill our cities. Here’s how we can save urban life’, del portal The Conversation. Es de libre consulta en internet y cuenta, en detalle, cómo esta estrategia puede ser una ficha clave para el día después del covid-19 en las ciudades.



Bogotá estrenará otra intervención: Próximamente, en un barrio del sur de la capital se estrenará un piloto de urbanismo táctico a todo color. Bloomberg, en conjunto con la Secretaría de Movilidad, dará a conocer este espacio a los capitalinos. La obra es parte del programa ‘Plazoletas Bogotá’, que ya ha estado en otras ocalidades.

