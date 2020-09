Dos alcaldesas que le pedalean a la bicicleta en América Latina

La XIII Semana de la Bicicleta conectó a Bogotá y Guayaquil para hablar sobre movilidad activa y sostenible. Aunque la capital colombiana le lleva una buena distancia a la ciudad ecuatoriana en cuanto a infraestructura y cultura ciclística, no deja de ser destacable su avance en medio de la emergencia sanitaria.



Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, afirmó: “Durante la pandemia triplicamos el uso de la bicicleta. Empezamos con 37 kilómetros de ciclorrutas, fueron 800.000 dólares invertidos, y el objetivo es llegar a los 120 kilómetros. Pero todo se hizo con una particularidad: la ruta fue pensada en la mujer, la que va al mercado, a la farmacia, al colegio de los niños... entonces pensamos que la ciclorruta pasara por esos lugares”.

(Lea también: ¡A pedalear con la Semana de la Bicicleta de Bogotá!)

Desde Bogotá, Claudia López escuchó la experiencia de Viteri y le contó del caso colombiano con la ciclovía dominical, las ciclorrutas en andenes, las nuevas ciclorrutas en vía y los proyectos de la capital para seguir creciendo en la movilidad en bicicleta.



“Antes de la pandemia, el 6,6 % de los viajes se hacían en bicicleta; hoy, la bici mueve el 13 % de los viajes. En apenas siete meses duplicamos la proporción de viajes. Pero no es solo tener más infraestructura, sino conectar”, comentó López.



El conversatorio, moderado por Ernesto Cortés, editor jefe de EL TIEMPO, mostró que pese a la distancia geográfica y a las diferencias culturales y urbanas, ambas mandatarias tenían coincidencias en sus planes de gobierno: los proyectos para las ciudades de proximidad (o conocidas ahora como las de ‘15 minutos’) y humanas (aquellas que dejan de pensar en el vehículo motorizado como el centro de la planeación).



En el foro, López y Viteri también coincidieron en que la pandemia sirvió como un impulso clave para la promoción de la bicicleta. “Guayaquil salió de la nada, nos empujaron, tuvimos que llegar al último escalón casi de bruces”, comentó Viteri. Esto dio pie para que López mencionara los cerca de 84 kilómetros de ciclorrutas temporales que se crearon durante la emergencia y que ahora avanzan para ser permanentes.

(Además: Claudia López: 'Nosotros no queremos volver a tener chupas')

Primeros pasos

De la segunda ciudad más grande del Ecuador llama la atención cómo la Alcaldía está apostando por la movilidad, no solo desde la bicicleta, sino también desde el enfoque humano, de género y de las labores de cuidado.



“No estábamos dentro de la movilidad en bicicleta. Aquí se moviliza el 70 % de las personas en transporte público, eso te dice que la mayoría de personas no tienen carro y se ven obligadas al transporte público durante la pandemia. Quisimos que eso cambiara”, comentó Viteri.



Guayaquil, una ciudad de 2,5 millones de habitantes en su área urbana, que cuenta con un sistema similar a TransMilenio (Metrovía) y está en proceso de implementar sus sistema de TransMiCable (Aerovía), pero estaba bastante lejos de tener una cultura de la bicicleta. Si bien Guayaquil cuenta con colectivos pro-bici y hasta su propio alcalde de la bicicleta –designado por la organización holandesa BYCS–, lo cierto es que no había infraestructura destacable.



(En video: La persecución desde una moto a ladrón de bicicletas)

“Los nuevos kilómetros de ciclorrutas fueron bien recibidos por los ciudadanos. Ahora estamos trabajando en los separadores, cámaras de videovigilancia, parlantes para poder alertar sobre peligros. También tenemos una mesa de movilidad”, agregó Viteri, y recordó cómo ella misma, en su época de estudiante en esa ciudad, se movilizaba en bicicleta y se las arreglaba con este medio para estudiar, trabajar y cuidar a su primer hijo, al que tuvo siendo muy joven. De ahí, quizá, viene su interés para crear entornos seguros para ciclistas mujeres.



Este proyecto, además, estará acompañado de la peatonalización de ciertas vías para reactivar el comercio, de plantar más de 7.000 árboles en las aceras para dar sombra a ciclistas y peatones.

Aceptó que el cambio cultural exigiría cambios de comportamientos y retos con sectores como los conductores de vehículos e insistió en que se sostendría en su decisión. “Si fuera por eso, seguiríamos haciendo fuego con piedras”, anotó, mientras tomaba nota de los desarrollos de Bogotá: ciclovía, ciclorrutas, cicloparqueaderos y los proyectos de movilidad para estudiantes de colegios públicos (‘Al colegio en bici’ y Ciempiés).



“Esto es una oportunidad de mitigar el cambio climático, de promover la equidad”, le dijo López, quien, además, habló de los retos que le quedan a Bogotá, como trabajar en la seguridad de sus ciclistas (cuyas falencias dejan un aumento de un 36,2 % en robos de bicicletas), en aumentar los cupos de cicloparqueaderos (para llegar al menos a 12.000) y en promover el pedaleo entre mujeres.



Este último reto es significativo si se tiene en cuenta que apenas un 3,2 % de las mujeres hacen viajes en bicicleta, con respecto a los hombres, cuya participación en este modo de transporte asciende al 10,5 %, según indica la Encuesta de Movilidad 2019.

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO@BogotaET