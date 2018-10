30 de cada 100 homicidios en ciudades se esclarecen; en el campo, 17

Hoy se llevó a cabo, en la sede de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), de la avenida El Dorado n.° 68D – 35, el foro ‘Seguridad ciudadana en Colombia: retos y perspectivas’, organizado por la Casa Editorial EL TIEMPO, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Bogotá Cómo Vamos, la CCB y apoyada por la Red de Ciudades Cómo Vamos, la Fiscalía General de la Nación y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Durante el evento, los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Cúcuta, junto con el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y otros actores públicos y privados evaluaron el estado actual de la seguridad ciudadana en Colombia, principalmente temas asociados a la lucha contra el microtráfico, el pie de fuerza de las policías metropolitanas, la judicialización y el hurto a personas.

La jornada se llevó a cabo en dos grandes bloques, el primero es el panel de alcaldes ‘Retos persistentes de seguridad ciudadana y convivencia’. En este se dio cuenta de los temas centrales de seguridad ciudadana en el país, analizando la manera diversa en la que se presentan en distintas ciudades.



El segundo habló de los ‘Retos de la política pública de seguridad ciudadana’. Aquí, el Fiscal General de la Nación abordó los diferentes retos y perspectivas de la seguridad urbana en Colombia y analizó la forma como se articulan las instituciones nacionales y las locales.

Así transcurrieron cronológicamente las intervenciones

Jerónimo Castillo, de Ideas Para la paz, uno de los primeros en intervenir, dijo que había una pregunta que rondaba en el panorama nacional: ¿Cuál es el impacto de las secretarías de Seguridad?.



Agregó que se ha visto un crecimiento y extensión de la burocracia en materia de gestión y que no es claro si esta impacta en la reducción del delito. "Me remito a la encuesta de la CCB, sólo el 19 por ciento considera que la gestión de la Secretaría de Seguridad de Bogotá es buena".

​

Explicó que el Código de Convivencia es uno de los elementos fundamentales para las ciudades pues sigue habiendo una relación en tres conductas: consumo de alcohol y drogas en el espacio público, porte de armas y el irrespeto a la autoridad. "Hicimos un código y seguimos en las mismas. La norma tiene una vocación de perseguir la droga y el alcohol y hay un incremento preocupante en el irrespeto a la autoridad", agregó.

Mónica de Greiff, presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, dijo en su intervención que las autoridades de las grandes ciudades del país hoy deben enfrentarse a fenómenos de alta complejidad como el hurto, el homicidio, el crimen organizado y el microtráfico.



Sobre el hurto dijo que se debe mencionar que según informes de la Fiscalía General de la Nación, hasta marzo de 2018 se habían denunciado 81.039 casos de hurto, es decir 1.110 casos por día. "Particularmente, se mantiene la preocupación por el hurto a personas como una de las modalidades delictivas más frecuentes con 24.863 denuncias en los primeros tres meses de 2018".

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, explicó que el reto de las ciudades, no solo de las capitales, es el mismo. "Con cualquier alcalde que se hable hoy se puede ver que todos tenemos las mismas dificultades, lo que varía es la escala".



Dijo que en Medellín hay 23 grupos de delincuencia organizada, el 43 por ciento del total de grupos de estos que hay en el país. "Necesitamos más Policía judicial. Y la crisis carcelaria es un tema que tiene aue atenderse con urgencia".



Por su parte, el alcalde de Cúcuta, César Rojas Ayala, dijo que al día están ingresando 35.000 mil venezolanos, de esos el 90 % regresa a su país. "Esas personas entran con la expectativa de buscar productos de la canasta familiar que escasean allá. En el censo que se hizo con migración Colombia en Cúcuta hay asentados casi 55.000 Venezolanos y connacionales que estaba allí"



Agregó que las ciudades no están preparadas para recibir estas personas. "Eso acrecienta las dificultades. En la frontera no hay una presencia constante. La presencia de la Policía no es suficiente para los 89 kilómetros de frontera".



Explicó además que la inseguridad no sólo es por los Venezolanos, pero que el fenómeno sí ha incidido. "Tenemos 872 detenidos en Cúcuta, casi los mismos que colombianos. Y sí han entrado bandas criminales que ingresan a buscar al tratar de ocupar territorios y que se pelean muchas veces zonas con bandas nacionales".

Fiscal: 'El 51 % de los homicidios en el país se concentran en 31 municipios'

El fiscal general de La Nación Néstor Humberto Martínez habló sobre las tasas de esclarecimiento de los homicidios en las zonas rurales. "En zonas densas de ruralidad la tasa de esclarecimiento de los homicidios es del 17 %. De 100 casos solo 17 se esclarecen. Otro es el desempeño en zonas urbanas donde las tasas son de 30 %"



Agregó que el 51 % de los homicidios en el país se concentran en 31 municipios."Cuando llegué, la tasa de esclarecimiento de homicidios era del 14 % y vamos en el 26 %. Nos estamos doblando en 2 años. Y con el compromiso de nuestros 5.500 fiscales la meta es superar el 32 % en noviembre y para diciembre se espera que sea de 40 %.".



Agregó que hoy el porcentaje de aumento durante el año del delito del hurto está creciendo al 14.7 por ciento en el país. "Es una realidad y hay que concertar esto. Y la tasa anual de robo de celulares está aumentando en un 50 por ciento".

El foro es moderado por el editor del periódico EL TIEMPO Ernesto Cortés Fierro y tiene como objetivo discutir con las autoridades locales y nacionales los temas más relevantes y urgentes sobre la seguridad ciudadana en Colombia, con el fin de concretar los términos de la discusión de cara al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas nacionales de los próximos años.

BOGOTÁ

