Gobernanza, clave para transformar y mejorar la vida en las ciudades

Bilbao ha explotado. En pocos años ese puerto en el norte de España se ha convertido en una ciudad irreconocible, bonita, atractiva, alegre, amable y un buen ejemplo de que la gobernanza va más allá de un discurso, de una receta urbanística, económica, estética y lo más lejos posible de un periodo electoral. Se trata de hacer lo mejor con los recursos que se tienen.

Así, en términos redondos, el experto en ciudades sostenibles, resilientes (capacidad de volver positivas las adversidades) y prósperas Joan Clos –alcalde de Barcelona durante dos periodos y subsecretario general de la ONU y director ejecutivo de ONU-Hábitat (2010-2017)– pone como ejemplo la transformación de esa ciudad porteña del País Vasco.



El relato lo hizo este miércoles en la mañana en el ‘Foro Ágora Bogotá: empresas por los ciudadanos, vida y ciudad’, organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, que analiza las transformaciones y los retos para mejorar la actividad productiva, el desarrollo empresarial y la calidad de vida de los ciudadanos.

Palabras más, palabras menos, Clos dijo que hace 23 años, no obstante los proyectos físicos que se hacían, Bilbao, en ese momento, no salía del agujero y con una sociedad triste.



Pero, cuenta, hubo un hecho clave que Clos recordó al auditorio del Ágora: cuando terminó el problema con Eta –organización terrorista independentista–, floreció. Y la calidad de vida les cambió.



Con otros ejemplos como este contó que le tocó ‘enfrentar’ los oligopolios del sector hotelero en su natal Barcelona para poder habilitar más habitaciones para los turistas de cara a las Olimpiadas de 1992 o la pela que se dio por más de tres años para sacar las vías del frente marítimo. Clos, de 70 años de edad y experto en llevar grandes proyectos de transformación a partir de los consensos, concluye que eso se logra con una buena gobernanza.



En ese panel, moderado por Carlos Alberto Leyva, presidente de la Fundación Corazón Verde, también participaron Claudio Orrego, exministro de vivienda, y el exalcalde de la localidad de Peñalolén, comuna ubicada en el suroriente de Santiago de Chile.



Este destacado político, que duró dos periodos como alcalde local, dijo al auditorio que pocas veces se habla del impacto económico que tiene una buena gobernanza de las ciudades. Antes de contar uno de los logros en esa comunidad, dijo, al igual que Clos, que el tema de la transformación del lenguaje es clave porque a partir de allí se construyen realidades.



Contó que hace 15 años, en un terreno que estaba tomado de forma ilegal por 10.000 personas, unas 3.000 familias, propuso la construcción de un parque y también proyectó la construcción de viviendas dignas para esas personas, pero en otro sitio.



Su plan de gobierno, o la partitura, utilizando la metáfora de la sinfonía que utilizó Joan Clos en su conferencia, fue la de “Peñalolén amigable, seguro y solidario que sea motivo de orgullo para sus habitantes y un modelo de gestión local”.

Parque en una invasión

Primero comenzó con 100 familias y logró construir la primera parte del parque. Luego el proyecto se hizo creíble y hace dos semanas salió la última familia que estaba en el terreno ilegal.



Orrego, quien fue intendente de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, dice que hay que pensar en grande, tener una visión a largo plazo con acciones a corto plazo. Y señala que un líder público es como un director de orquesta que tiene que proponer un frente común y hacerlo creíble.



“La gobernanza no se hace en- cerrado en una oficina”, señala este político que recuerda que su grupo político lleva ya cinco elecciones en Peñalolén.



Y considera que los logros están por el lado de los consensos, sentando a los diferentes actores para que se puedan articular a proyectos urbanos que superen los periodos electorales.



En conclusión, conseguir el consenso de la sociedad local forma parte del proceso, y esa es una nueva manera de gobernar el territorio, como quedó planteado en el panel con los expertos.



La colombiana Luz Helena Hanauer, quien trabaja como directora de investigación del Zanele MbekiDevelopment Trust, dijo que los gobiernos deben comenzar a tomar acciones y romper esa resistencia al cambio porque hay lo que ella llamó una “revolución irresistible” de los ciudadanos, ya no como una visión trasnochada de la revolución de los años 70, sino con procesos de organización de la sociedad civil, con los avances tecnológicos y con una masa crítica que percibe los cambios y que quiere vivir en una mejor ciudad.



Así las cosas, de lo que se está hablando es de la importancia de una sociedad madura que participe en la construcción de esos consensos, donde participen la empresa privada, lo público, la conectividad, los políticos; en suma, los diferentes intereses.

Pero la clave de la gobernanza –resume Clos sin querer dar una definición de titular periodístico– está por el camino de dar cuentas a los ciudadanos: “Ser transparente, no ser corrupta y donde las personas entiendan y comprendan lo que sucede”.



Y si bien no hay fórmulas mágicas, es clave tener no más de tres o cuatro objetivos claros, realizables, explicables, comprensibles “de gana-gana, y no que uno se lleve el negocio y el otro quede peor”, precisó Clos.

Frases destacadas durante el evento

“Se habla mucho de la justicia social, de la cohesión, de los temas ambientales, pero pocas veces del impacto económico que tiene una buena ciudad... y la gobernanza es clave”. Claudio Orrego, Exalcalde de Peñalolén.



“Las estructuras estatales no han facilitado lo que la gente necesita. El Estado tiene que acomodarse, regular, comprender y comunicarse para dar a luz los cambios que necesita”. Luz H. Hanauer, Investigadora de ZMDT.



“Cuando hablo de gobernanza se me disparan sentimientos contradictorios. Está de moda y puede inducir a una visión superficial, pero es lo más importante para la transformación urbana”. Joan Clos, Exalcalde de Barcelona.

Cofundador de Waze estará este jueves en el foro del Ágora

- 8 a. m. a 10 a. m. Ciudades incluyentes.

Este panel tendrá como conferencista principal a Paul Collier, director del Centro Internacional de Crecimiento del London School of Economics.



- 10:30 a. m. a 12:30 p. m. Ciudades sostenibles.

El conferencista principal será Jeffrey Sachs, director del Centro de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia. En este panel estará, entre otros expositores, Uri Levine, cofundador de Waze y Feex.



- 2:30 p. m. a 4:30 p. m. Diálogo con candidatos a la alcaldía de Bogotá.



BOGOTÁ