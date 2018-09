‘Las palomas son transmisoras de enfermedades virales’

“No se debe acabar con la población de palomas, lo que se debe es controlarlas y crearles un hábitat para que estén en mejores condiciones. Ellas son un símbolo en todas las ciudades”.



Esta es la recomendación que hace el investigador y docente de la Universidad de La Salle Gustavo Cuadros, quien terminó un estudio sobre este tipo de aves y las enfermedades que pueden transmitir.



EL TIEMPO habló con él sobre el tema, teniendo como coyuntura el anuncio que hizo la Alcaldía de enfrentar la sobrepoblación de estas aves en la plaza de Bolívar.

¿En qué consistió el estudio que usted hizo?



Escogimos varias palomas y les pegamos cinta aislante en el cuerpo. Tomamos muestras en las que caracterizamos los ácaros y encontré un espécimen denominado Ornithonyssus silviarun (nombre científico) o ácaro chupasangre.



¿Cómo son estos animales?



Son microscópicos y miden aproximadamente 0,5 milímetros. Se desplazan fácilmente por las corrientes de aire y contaminan a las palomas y mascotas.



¿Cómo llegan estos ácaros a las personas desde las palomas?



Cuando las palomas aletean, estos se dispersan y se pueden pegar en la ropa. Son fotosensibles, es decir no resisten la luz del sol ni la artificial, por eso buscan lugares oscuros para ocultarse. Cuando la persona llega a la casa, se quita la ropa y apaga la luz, es ahí cuando estos ácaros buscan refugio en el colchón, zonas oscuras y atacan al ser humano.



¿En los humanos qué afectación pueden traer?



Producen una rasquiña muy intensa durante varios días, ya que no es fácil de controlar con medicamentos.

Se les debe hacer limpieza, además de proveerles alimento en determinados lugares para evitar la migración FACEBOOK

TWITTER

¿Alguien ha muerto por eso?



A nivel mundial no se conoce. Lo que sí se sabe es que estas palomas son vectores de varias enfermedades virales y bacterianas. Si una persona tiene una infección y este ácaro le succiona sangre y luego pica a otra persona, esta enfermedad se puede transmitir.



¿Qué infecciones se pueden presentar?



Se conocen entre 20 y 30 infecciones virales, algunas son la encefalitis del Nilo y la babesiosis, entre otras.



Un estudio que hizo el Distrito señala que más del 40 por ciento de las palomas que hay en la plaza de Bolívar tienen algún tipo de enfermedad...



Es bueno conocer la situación de esos animales para ayudarlos. Se deben hacer estudios de salud y epidemiológicos para que no se conviertan en un problema de salud pública.



¿Qué recomendaciones da usted luego de su estudio?



Se les debe brindar un hábitat con palomeras en las que puedan vivir y hacer sus nidos. A ellos se les debe hacer limpieza, además de proveerles alimento en determinados lugares para evitar la migración, además de controlar que nos les den cualquier tipo de comida. Lo que se debe lograr es que sigan siendo un símbolo de las ciudades.

El excremento es muy corrosivo, tiene amoniaco y otros productos químicos que van a afectar edificios y vehículos FACEBOOK

TWITTER

¿Y el excremento?



El excremento es muy corrosivo, tiene amoniaco y otros productos químicos que van a afectar edificios y vehículos; por eso reitero que se deben hacer estudios para conocer cómo controlarlos para que no afecten a la gente y creo que hasta ahora no se ha invertido en ellas. Hay que saber qué enfermedades tienen para tratarlas y enseñar a las nuevas generaciones cómo cuidarlas y que se vean como un ser viviente.



¿Este problema es solo de las palomas?

​

No, las palomas son solamente un vector por el que los ácaros se van a diseminar. Cualquier mascota puede ser portadora.

‘Le cogieron vuelo a la Administración’

Hace cerca de dos años, el debate de las palomas se hizo en el Concejo de Bogotá, donde se aprobó un acuerdo que ordenó hacer el diagnóstico, el control del nacimiento y la capacitación ciudadana.



Hoy no hay avances concretos en la reducción de las aves y, como lo afirmó el autor de esa iniciativa, Emel Rojas, del partido Libres, “las palomas le cogieron vuelo a la Administración”.



Los anuncios de que hay sobrepoblación, que transmiten enfermedades y que están enfermas no es nuevo. De hecho, desde aquella época se habló de un plan piloto para replicarlo en todas las plazas, incluida la prohibición de darles comida.



Esta semana, la Administración Peñalosa informó que se tomarán medidas como la reubicación de los 14 vendedores tradicionales de maíz, de los cuales 8 son personas mayores de 60 años. “Estos están en proceso para incorporarse al proyecto de emprendimiento social con productos consumibles dentro de empresas públicas o privadas”, dijo Gladys Valero, directora del Instituto para la Economía Social (Ipes). Otros cinco se van a vincular a quioscos ubicados en el centro y los dos restantes están a la espera de que acepten las alternativas.



Según la Administración Distrital, un estudio que se realizó durante cinco meses “con biólogos, veterinarios y sociólogos determinaron que el 40 por ciento de estas palomas están enfermas”.



A esto se suma que las palomas “no están comiendo lo que deberían, como semillas e insectos. Están ingiriendo basura y comida descompuesta, que les genera diversas enfermedades”.



La concejal Lucía Bastidas, quien también ha liderado el tema, reconoce el interés que la Administración le pone al tema y advirtió que por cada 20 personas “hay una rata voladora que le hace daño a la ciudad”. En este sentido, pidió celeridad en las medidas y con mayor contundencia.



BOGOTÁ

John Cerón@CeronBastidas​