El escándalo por las denuncias de supuestos casos de violencia sexual cometidos por el profesor Mauricio Zambrano del colegio Marymount contra varias de sus alumnas, sumado a otra denuncia reciente por presuntos tocamientos a una niña de 8 años en el colegio Colsubsidio, puso un debate sobre la mesa: urgen resultados más eficaces de la Fiscalía en las investigaciones.



De nada sirve que en las instituciones educativas, por lo menos en las del Distrito, esté establecido un sistema de alertas tempranas, protocolos y una resolución que aparta del contacto con los estudiantes a los sindicados de este delito si las directivas no saben cómo ni cuándo reaccionar o si las investigaciones se dilatan y no terminan en nada.



“La institucionalidad no puede ser complaciente con el abuso sexual. Además de conocer el manual, el sistema, los protocolos, tienen que reportar oportunamente estos casos a las autoridades”, dijo la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Y no es para menos. Según cifras que ella misma reveló, en el país, incluyendo Bogotá, hay más de 684 casos de presunto abuso de profesores.



En la capital, la alerta la había puesto en 2021 la secretaria de Educación, Edna Cristina Bonilla. Según un informe de la entidad, hay registro de 158 procesos disciplinarios abiertos a servidores públicos por la presunta comisión de alguna de las categorías de violencia sexual contra menores de edad, y de estos solo hay 10 con fallo judicial. El riesgo, se advirtió, era que los casos aumentaran con el retorno total a la presencialidad, tal y como está sucediendo.



Por eso, tras la alerta por lo sucedido en el colegio Marymount, que solo es uno de muchos, se sabe que la vicefiscal, Martha Janeth Mancera, habría quedado a cargo de priorizar estos casos. De hecho, ya se abrió una investigación contra dicha institución.

Incluso, el presidente Iván Duque afirmó: “Esperamos que en menos de 60 días tengamos claridad en los protocolos que se deben cumplir a cabalidad en los colegios públicos y privados”.



Uno de los escollos, según Angulo, es que aún persiste el temor a denunciar. “En la Fiscalía han explicado que en muchos casos, cuando se revisan, el material probatorio no está completo”.



Y aunque esto representa una barrera para la justicia, en otros casos simplemente no se ha podido poner tras las rejas a los abusadores. Uno de esos casos es el del profesor Helman Berrío Ramírez, denunciado por varias de sus estudiantes por ultrajarlas no solo dentro del colegio, sino utilizando como fachada una escuela de danzas. Berrío está prófugo de la justicia, y todavía sigue pendiente la audiencia de imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento contra su esposa, también implicada en las graves denuncias.



En cuanto a los colegios privados, según la ministra, son los consejos directivos los que deben actuar con contundencia.



El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, confirmó que el presidente Duque les ordenó conformar en los próximos 60 días un “grupo de actividades”, integrado por la Policía y otras instituciones del Estado y del Gobierno, para buscar a los abusadores sexuales.



Esta actividad estará liderada por la dirección de Infancia y Adolescencia de la Policía, que actuará con base en las órdenes de captura emanadas por jueces. Se priorizará el cartel de los más buscados, “donde tenemos a 17 personas por acoso y abuso sexual con menores de edad”. En este cartel se ofrecen recompensas hasta de 50 millones de pesos por cada uno de los más buscados por hechos relacionados con abuso sexual contra menores. Dijo que a la fecha han sido capturados seis de ellos. “Lo primero que haremos, con base en las instrucciones del señor Presidente, es que se renueve hoy mismo, en coordinación con la Fiscalía General, ese cartel de los más buscados”, puntualizó el general.

El caso Marymount

El general Jorge Luis Vargas dijo que en el caso del profesor Mauricio Zambrano, señalado de presunto acoso y abuso sexual por parte de varias exalumnas y alumnas del colegio Marymount, “estamos atentos para vincularlo a este cartel, se deben cumplir con unos requisitos de ley, con la Fiscalía General estamos en ese proceso”. Reiteró que adelantan el proceso tal y como lo indica la ley, en términos de la orden de captura, la completa identificación del acusado y que cuando se cumplan estos requisitos se valorará su inclusión en el cartel, “pero siempre con valoración de la Fiscalía”.



EL TIEMPO pidió información sobre la avanzada de la Fiscalía General en estos casos, pero no obtuvo información al respecto.

¿Cómo detectar un posible caso de abuso?

La Secretaría de Educación de Bogotá recomienda estar muy atentos a estos signos de alarma:



- Retraimiento, ansiedad, angustia, depresión.

- Agresividad.

- Trastornos alimenticios.

- Bajo rendimiento académico.

- Dificultad para concentrarse.

- Permanencia prolongada en la escuela.

- Temor por estar cerca de cuidadores.

- Deserción escolar.

- Expresiones sexuales propias de los adultos.

- Intercambio de fotos o videos con contenido sexual.

- Dolor por golpes o heridas en partes íntimas.

- Dificultad para caminar.

- Ropa rasgada.

- Autolesiones o intentos de suicidio.

- Embarazo o aborto





