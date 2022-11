En el desarrollo de la audiencia donde la Fiscalía busca la medida de aseguramiento para los cinco policías aparentemente involucrados en el homicidio de Juan Pablo González, presunto abusador de TransMilenio; el fiscal encargado del caso señaló que González Gómez fue golpeado por más de 10 personas, durante 27 minutos y que sus victimarios le ocasionaron más de 50 lesiones en todo el cuerpo: equimosis, raspaduras y fracturas fueron el saldo que quedó de la brutal golpiza.



Según el fiscal, el hombre no solo fue golpeado, sino que fue torturado y obligado a tomar la orina de los otros reclusos. Todo, ante la mirada de los cinco policías procesados que, según la argumentación del ente acusador, lo arrastraron desde el baño del segundo piso hasta la celda cuatro donde lo dejaron tirado.

Para probar su teoría, la Fiscalía reveló las imágenes del informe del Instituto de Medicina Legal, que dan cuenta de la fuerte golpiza que recibió González Gómez y que le provocó una muerte lenta y tortuosa.



En las imágenes expuestas por el fiscal del caso es posible ver como el cuerpo del hombre quedó lleno de morados, golpes, rasguños y cortaduras expuestas.



Pero esto no fue lo único, González fue tratado con severidad desde su llegada a la URI, según la exposición del fiscal, fue maltratado por los guardas desde el minuto cero, también, fue obligado a rasurar toda su cabeza y luego de eso, fue encerrado en un baño donde más de 10 hombres lo golpearon sin parar durante 27 minutos consecutivos.

Imágenes editadas de la necropsia a Juan Pablo González, por respeto a la sensibilidad del público. Foto: Fiscalía

Los hechos del caso

El hombre llegó muy alterado a la URI y a lanzar improperios contra los otros detenidos y por esa razón se tuvo que cambiar de celda antes de morir".

Según la información que se entregó en un primer momento por la Secretaría de Seguridad, luego de la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra de González, el hombre, sobre las 2:12 de la tarde fue ingresado a la URI.



Allí, como dicen varios testimonios, Gonzáles habría empezado a actuar de forma errática y a generar conflictos con los otros privados de la libertad, por lo que fue necesario cambiarlo de celda a una con una menor ocupación.



No obstante, una fuente informada del caso, contó que en un momento determinado entre los cambios de celda, el hombre fue llevado a “realizarse labores de asepsia, como bañarse y cortarse el cabello, en uno de los baños del centro de reclusión”. Al parecer, en ese momento habría sido abordado por otros reclusos quienes le propinaron una fuerte golpiza que posteriormente lo llevó a la muerte.



La investigación disciplinaria en contra de los cinco uniformados se centra en dos preguntas clave: ¿los custodios habrían participaron de los hechos o tal vez solo no intervinieron?, son dos preguntas que las autoridades aún intentan resolver.



Incluso, un familiar de uno de los detenidos en esa URI, le contó a este diario antes de conocerse el dictamen de medican legal que su allegado le habría manifestado que “aquí adentro nos matamos, lo matamos” refiriéndose al caso de González.



Y aunque aún no es un hecho probado por los investigadores de ninguna de las entidades que intervienen en el caso, lo cierto es que, esta es la hipótesis que con mayor fuerza podría enmarcar los hechos que ocurrieron la tarde del 6 de noviembre.



Aunque todavía hay una zona gris en la historia del caso, como por ejemplo el lugar donde el hombre murió, pues el informe oficial dice que perdió el conocimiento dentro de la celda cuatro del segundo piso y otras versiones aseguran que González no habría salido con vida del baño, hay varios elementos que si son ciertos como el hecho de que la víctima de homicidio habría provocado la revuelta en el centro de detención, que consumió mucha agua antes de morir, que estaba muy alterado y que tanto paramédicos como médicos le prestaron la atención oportuna pero que el hombre murió de forma instantánea.



A los uniformados se les imputó el cargo de homicidio agravado en modalidad de dolo por acción u omisión en concurso heterogéneo con tortura, cargo que no fue aceptado por ninguno de los sindicados. La audiencia de medida de aseguramiento fue aplazada para mañana en horas de la tarde.



JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ