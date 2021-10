Fiscalía le imputó cargos al director del Cuerpo de Bomberos de Bogotá

Diego Andrés Moreno, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, fue presentado ante un juez de control de garantías por la Fiscalía como presunto responsable de firmar varias prórrogas y adiciones de un contrato vencido, documento que tenía como propósito garantizar las pólizas de seguros para amparar la infraestructura, el personal y los bienes a adquirir por parte de la entidad.



(Le puede interesar: Reducción en el uso del tapabocas activa las alarmas en Bogotá)



Según el ente acusador, en la investigación se constató que, el 22 de mayo de 2020, 50 días después de terminar el plazo de ejecución del contrato, se hizo una prórroga por tres meses.

Asimismo, la Fiscalía indicó que el 19 de junio de 2020, se realizaron más cambios al contrato y este se amplió hasta el 24 de septiembre de 2020. Todas estas actuaciones no habrían sido registradas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).



(Para seguir leyendo: No se pierda ‘Café a ciegas’, una cata de café en medio de la oscuridad)



"En ese sentido, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de Bogotá imputó al director de bomberos el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El cargo no fue aceptado por el procesado", señaló la entidad en un comunicado.



Por su parte, Diego Moreno señaló a través de un comunicado que todas las decisiones administrativas que se tomaron para la prórroga del contrato de seguros se tomaron de acuerdo con la ley.



"Como director de la entidad soy respetuoso de las decisiones de los organismos judiciales y de control. He actuado conforme a la ley de contratación vigente y sigo atento a dar las explicaciones que se requieran", señaló.



También afirma que el contrato de seguros fue revisado por la Contraloría de Bogotá, ente que el 3 de marzo de 2021 archivó la indagación preliminar No. 18000-07-20, orientada a determinar presuntas irregularidades en el contrato 237 de 2019 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial (Bomberos) y La Previsora S.A. Compañía de Seguros.

Más noticias

Entregan bonos a microempresarios y pequeños emprendedores

Juzgado de Bogotá autorizó tala de árboles para obras de TM en la av. 68