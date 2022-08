No obstante haber luchado durante varios días, la bebé Saray Sofía Godoy murió el miércoles 10 de agosto en horas de la tarde debido a una insuficiencia respiratoria severa, según informó la Fundación Hospitalaria La Misericordia (Homi). Por este motivo, la Fiscalía General de la Nación anunció que la próxima semana radicarán la imputación, luego de haber terminado todas la labores investigativas.



La niña había sido llevada al centro médico por una dermatitis atópica, pero durante el tratamiento una enfermera le habría suministrado una dosis de 100 miligramos de Hidroxicina -33 veces mayor a la recomendada-, un antihistamínico que sirve para solucionar alergias que le generó graves lesiones.



“En este caso hubo un error en la aplicación de la norma de cuidado en el protocolo de atención (...). Hay un error, pero es un error reprochable penalmente. Eso significa que la próxima semana se va a radicar imputación por el delito de homicidio culposo”, señaló José Manuel Martínez, director seccional de Fiscalías.



El abogado Giovanny Cortés, representante de Yiseth Godoy, ya había anunciado que adelantaría un proceso jurídico en contra de la enfermera que suministró el medicamento, el médico tratante y el centro de salud. “También pondremos en conocimiento que la enfermera que suministró el medicamento regresó a trabajar”, agregó.



De acuerdo con el penalista Francisco Bernate, esta situación podría enlodar no solo a la enfermera responsable de suministrar el medicamento, sino al médico que lo prescribió. “Un médico no debe solo dar la orden, sino que debe validar que la enfermera haya entendido las instrucciones correctamente. Si el médico dio la orden y no validó la instrucción, la responsabilidad es suya. Pero si la enfermera fue la que cometió el error, aun con la instrucción clara, ella es la responsable”.



Este error humano le costó la vida a Saray. Bernate explicó que además de un proceso por homicidio también se podría aplicar en este caso una suspensión de la licencia profesional de los tratantes por mala praxis.



Para Ángela Caro, directora del pregrado de Química Farmacéutica de la Universidad Javeriana, hay que evaluar diversos factores, entre ellos la interacción entre médico, enfermero, paciente, farmacéutico, etc. También, las condiciones del ambiente en el que se desarrolla el proceso, el exceso de trabajo y hasta el cansancio.



Para la experta, todos estos factores podrían desencadenar un error en la medicación. “Hay que garantizar si son profesionales de enfermería quienes desarrollan la tarea o si se delegó a un auxiliar. Eso no necesariamente va a brindar más seguridad, porque somos humanos, todos nos equivocamos, pero en Colombia la responsabilidad es del profesional de enfermería, quien debería haber suministrado el medicamento”, advierte.



Por su parte, la Fundación Hospitalaria La Misericordia (Homi) dijo en un comunicado que dispuso “de todos los recursos físicos, técnicos y humanos para lograr el restablecimiento de la salud de Saray”.



Según el centro médico, luego de que la menor fue ingresada a la UCI los especialistas lograron que superara su estado crítico, pero hace cinco días inició “un cuadro de deterioro” ocasionado por “los agentes infecciosos responsables del pico respiratorio que está teniendo la población infantil en Bogotá”.



“Estaba en la junta médica con ellos y se quieren meter por el lado de que mi hija tenía muy bajas las defensas de su sistema inmunológico, pero es que mi niña no sufría de otra enfermedad. Mi hija vino acá solamente porque le estaban haciendo un estudio de una dermatitis. Pasaron muchas injusticias y pido a todas las autoridades que investiguen”, dijo Yiseth Godoy, madre de la menor.

