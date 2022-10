En los próximos minutos empezará la audiencia en la que la Fiscalía le imputará los cargos de homicidio culposo a la enfermera que le habría suministrado una dosis de 100 miligramos de Hidroxicina a Saray Sofía Godoy, de nueve meses, quien hace más de dos meses murió por la sobredosis del medicamento.



La madre de Saray Sofía, minutos antes de la audiencia, pidió que este caso no se quede así, y que se haga justicia no solo por su hija, sino por más niños a los que les han pasado cosas similares.



"Yo solo espero que en la audiencia de hoy se haga justicia, porque fueron muchas negligencias las que pasaron con mi hija", le dijo la madre de la menor a Citytv.



Además, la mujer contó que todo este proceso ha sido muy duro y que más que una indemnización, ella lo único que quiere es que este tipo de cosas no se vuelvan a presentar, ni en ese hospital ni en ningún otro. De igual manera, le pidió al director del hospital revisar muy bien el personal que tiene capacitado allí.

Los hechos

La pequeña niña había sido llevada por una dermatitis atópica, pero durante el tratamiento una enfermera le habría suministrado una dosis de 100 miligramos de Hidroxicina, un antihistamínico que sirve para solucionar problemas relacionados con alergias y mareos.



No obstante, la cantidad recetada por el médico que atendió su caso era de solo 3 miligramos en una dosis única, lo que quiere decir que a la menor se le habría aplicado 33 veces más la cantidad que era necesaria. Sus últimos días de vida no fueron fáciles para la paciente ni para la familia. "Se me acabó el mundo", dijo su madre, Yiseth Godoy, acongojada.



El abogado Giovanny Cortés, representante de Yiseth Godoy, señaló que ya se adelanta un proceso jurídico en contra de la enfermera que suministró el medicamento y del médico tratante. “Se hicieron unos actos urgentes y se inició el proceso por lesiones personales y ahora por homicidio culposo, porque esta, al ser una conducta imprudente y al pertenecer a personal de la salud, transgredieron la ley (...) La ley dice que ellos tienen que velar por el buen estado de los pacientes”, señaló Cortés.



Asimismo, agregó que iniciarán un proceso contra el centro de salud en donde se encuentra la menor. “Se hará ante las correspondientes entidades de control. También pondremos en conocimiento que la enfermera que suministró el medicamento hoy regresó a trabajar (...). La mamá de Saray Sofía, que la vio hoy llegar, no entiende cómo sigue trabajando en la clínica y por qué volvió a su puesto”, agregó el abogado. Por su parte, La Fundación Hospital Pediátrico la Misericordia no reveló información adicional sobre la investigación interna que se estaría adelantando dentro del centro médico.



REDACCIÓN BOGOTÁ