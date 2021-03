Imputan a director de Idiger Bogotá por presuntas irregularidades

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías una imputación por interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales contra el director del Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá (Idiger), Guillermo Escobar Castro.



Se señala que hubo "presuntas irregularidades en un contrato de prestación de servicios suscrito en el marco de la declaratoria de calamidad pública por la pandemia del Covid - 19".

La Fiscalía le puso la lupa a un contrato por 3.036 millones de pesos celebrado en abril de 2020 y que ubicó 15 albergues temporales para personas en vulnerabilidad que no tenían un lugar para pasar el aislamiento obligatorio. En ese mismo contrato, se contemplaba la entrega de alimentación, elementos de aseo y acompañamiento psicológico y médico.



El ente investigador asegura tener pruebas que indican que "el director del IDIGER, al parecer, desconoció principios de trasparencia y planeación, no tuvo en cuenta a otras entidades en el proceso de contratación y, supuestamente, direccionó el contrato hacia una institución específica. Adicionalmente, hay indicios de que habría pasado por alto parámetros definidos en el Manual de Procedimiento de Contratación".



Al momento de la imputación, el director no aceptó cargos.

