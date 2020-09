‘Financiar parte del cupo en dos años politizaría más el ambiente’

La concejal de Bogotá por el movimiento Bogotá para la Gente habló sobre la importancia del cupo de endeudamiento para afrontar la crisis económica tras el confinamiento por el covid-19.

¿Qué es el cupo de endeudamiento y cuáles son las novedades debido a la contingencia por el covid-19?

Es una autorización que, en este caso, el Concejo de Bogotá le da al Distrito para que financie con deuda proyectos de inversión. Estos se usarán según las necesidades de financiamiento y el desempeño de la economía.



Con la contingencia del covid-19, la ciudad necesita endeudarse para afrontar la crisis y poder financiar una parte de sus proyectos incluidos en el Plan de Desarrollo, porque los ingresos de Bogotá han disminuido. Las inversiones del cupo pueden generar alrededor de 100.000 empleos a partir de las obras que se van a financiar con el cupo.



¿Cuál es la cifra del cupo de endeudamiento?

Son 10,8 billones de pesos. Es el monto más grande que se ha pedido, en un solo proyecto. La ciudad necesita medidas excepcionales para enfrentar la crisis económica y social.

¿Cómo ve la evolución de los ingresos del Distrito dada la fuerte recesión?

El Distrito estima que los ingresos fiscales van a caer entre 0,9 y 1,5 billones en el 2020. De hecho, ya cayeron 1,3 billones este año. Para el 2021 va a haber una recuperación económica que va a permitir elevar la tributación. Hoy hay un proyecto de reactivación económica para dar unos alivios tributarios, para ayudarle a la gente. Eso también golpea los ingresos de la ciudad.



Pero la caída de este año se ha juntado con un gasto mayor para evitar la emergencia. Es decir, han caído los ingresos, pero hay necesidad de más gastos para enfrentar la emergencia. Entonces, ese déficit es lo que se va a financiar con el cupo de endeudamiento. Todas las capitales del mundo se están financiando en este momento con endeudamiento.

¿Qué obras deberían financiarse con el cupo para reactivar la ciudad?

Todas las que tengan que ver con infraestructura.



¿Es necesario ese monto que pide la Alcaldía de Bogotá?

Sí. Estamos en una situación excepcional, se debe impulsar la economía. Eso sí, debe haber un monitoreo constante en el gasto de esos recursos. Por eso, propongo que el control político y la rendición de cuentas al Concejo de Bogotá sobre cómo se ha invertido ese cupo, y que tanto impacto ha tenido en la economía y en el empleo, sean cada seis meses y no cada año, como lo propone la Alcaldía. Por otro lado, no entiendo el escándalo de algunos concejales por el monto que se necesita para un Plan de Desarrollo que aprobamos para los próximos cuatro años por 109 billones, de los cuales 10,8 billones se financiarían con crédito. Esos recursos se necesitan.

¿El cupo puede dividirse en dos partes?

Sí, pero generaría una incertidumbre muy grande y según analistas económicos podría encarecer el costo del crédito para Bogotá, porque los mercados financieros esperan que el Plan de Desarrollo quede financiado en su totalidad, y no a medias. El cupo por 10,8 billones de pesos asegura un Plan de Desarrollo completamente financiado. Dejar la aprobación de ese cupo para dentro de 2 años, en vísperas de elecciones, podría politizar aún más el ambiente y dejar desfinanciadas muchas obras en la ciudad.

Al exalcalde Enrique Peñalosa se le aprobaron 20,8 billones en tres proyectos de acuerdo en 2017 y 2018; entonces, de qué estamos hablando.

Se ha denunciado que con el cupo se quieren pagar monumentos al M-19...

Esta es una discusión politizada. No es para hacerle un monumento al M-19 en Bogotá. Lo que propone el Plan de Desarrollo es la construcción de un monumento con las armas que dejó el M-19, para conmemorar los 30 años de su dejación de arma s. En segundo lugar, yo no creo que sea urgente financiarlo.



Esos 5.000 millones pueden servir de base para entregarles una prima navideña a las familias de Bogotá. Es completamente prescindible porque Bogotá será la sede del Museo Nacional de la Memoria Histórica, ahí creo que debe quedar lo del M-19. Ese monumento no se necesita, debe salir del cupo de endeudamiento.



¿Ustedes van a pedirle a la Alcaldía que explique cómo se va a pagar esa deuda?

Sí, claro, todo eso lo va aclarar el Distrito, que hizo una proyección sobre la evolución de los indicadores de endeudamiento con el escenario económico más pesimista en la época de la pandemia . El Distrito está garantizando sostenibilidad de la deuda y capacidad de pago. Todo esto es prerrequisito antes de aprobar la partida.

¿La salud sale mal librada en este proyecto?

No. Se le destinan más de 1,6 billones de pesos. Y ahí van incluidos recursos muy importantes para el rastreo de covid-19 y para compra de vacunas. Hay dinero para el hospital de Engativá y dotación para los hospitales de Kennedy y El Tunal .



Lo que pasa es que si uno compara con el primer proyecto de cupo de endeudamiento con el de agosto, hay 187.000 millones de pesos menos. ¿Por qué? Porque esos eran para financiar el hospital transitorio de Corferias, y eso ya no se va a necesitar. Solo se usaron 20.000 millones, de los 200.000 que se consideraba que se iban a gastar allí.

¿Cuáles proyectos piden más recursos?

La mitad del cupo de endeudamiento, 5,2 billones de pesos, es para movilidad, educación y para salud. Educación tiene un cupo de 2,3 billones; salud, 1,6 billones del cupo. TransMilenio tiene 3,2 billones del cupo, el Instituto de Desarrollo Urbano tiene como 1,2, aproximadamente.

¿Qué cambios tuvo el proyecto con respecto a la primera versión?

Salud tuvo una disminución de 187.000 millones, pero ya explicamos por qué. El otro cambio importante es que a Hábitat le aumentaron 56.000 millones de pesos, para entregar más subsidios de vivienda. A la Secretaría de Ambiente se le asignaron 16.000 millones de pesos más y a Recreación y Deporte, 27.000 millones más.



Por otro lado, al Instituto Distrital de Turismo (IDT) se le quitaron 500.000 millones de pesos . A Idartes le dieron más millones para financiar el mantenimiento del patrimonio cultural de Bogotá. Y TransMilenio tuvo un aumento de 73.000 millones.

