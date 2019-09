El mensaje que envían los expertos al próximo alcalde de Bogotá

Son varias las recomendaciones que los expertos en ciudades sostenibles le hicieron al que salga elegido como alcalde de Bogotá: continuidad en proyectos, liderazgo, acciones inmediatas para generar confianza y credibilidad, trabajar de la mano con el sector privado, consensos, comunicación, participación y una visión clara de la ruta para seguir, entre otras.

Jeffrey Sachs, director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, le dijo a EL TIEMPO que el próximo gobierno distrital “tiene una gran oportunidad para mejorar la calidad de vida y lograr un desarrollo sostenible”.



Sachs, quien fue el conferencista principal del tema de sostenibilidad en el ‘Foro Ágora, empresas por los ciudadanos, vida y ciudad’ que terminó este jueves, señaló que entre las coincidencias con los demás panelistas sobre los desafíos para Bogotá está la de mejorar la calidad de la educación, el transporte, la infraestructura, nuevos negocios y empresas “y trabajar con las universidades y la comunidad empresarial y la sociedad civil para lograr ese desarrollo y sus metas”.

Este reconocido economista afirmó que Bogotá es una gran ciudad con gente muy buena, excelentes universidades, pero tiene desafíos grandes y por lo tanto hay muchas oportunidades.



“Yo creo se necesita un gobierno progresivo, de liderazgo al cambio, que vea el desarrollo de sus metas sostenibles como una oportunidad. Se necesita alguien que crea que el gobierno puede funcionar, que sea honesto, comprometido con los expertos en planeación y hacer que las estrategias las apoyen por la próxima década. Espero que se llegue a consensos y no divisiones”, precisó este reconocido economista.



Nicola Borregaard, gerente de EBPO en Chile, habló sobre la importancia de tener una visión clara y de tener entre sus prioridades, los objetivos de desarrollo sostenible. “Tener la película clara de cuáles son las prioridades, y con esto que elijan algunas iniciativas de victorias tempranas”, precisó esta economista.



Uri Levine, cofundador de Waze, se fue directo contra la movilidad, la seguridad personal y la educación y afirmó que si el alcalde soluciona uno de esos problemas en la próxima década “será el próximo presidente”. Sobre el tema del panel de ciudades sostenibles, Levine explicó que Waze sí tuvo un impacto positivo porque al ahorrarle 5 o 10 horas al mes a un conductor, no solo los disfruta con su familia sino que ayuda a que no haya trancón. “Y eso ayuda a movernos más rápido”.



Pero reconoció que eso fue hace 12 años, cuando no había tanto tráfico de automotores.



Al referirse a la naturaleza de la bestia del trancón, lo que dejó entrever Levine es que hay que buscar soluciones de movilidad creativas de carácter público. Como por ejemplo un servicio de transporte de pasajeros tipo carro compartido, que se mueva siempre sobre un mismo eje.



Desde la perspectiva de las ciudades incluyentes, el conferencista Paul Collier, director International Growth Center, afirmó que hay cinco elementos que muchas empresas están adoptando en ese camino.



Habla de dar valor a los clientes, invertir en los empleados, trato ético a los proveedores, apoyar a las comunidades donde trabajan y generar valor para los grupos de interés. “Esta es una muestra del cambio que se debe dar en el sector privado. El énfasis en estos puntos exige estar dispuesto a sacrificar rendimientos de corto plazo por beneficios de largo plazo y enfocarse en procesos de construcción de confianza”, dijo Collier.



Finalmente, lo que Sachs plantea es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) conllevan a la prosperidad económica, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Y precisó que el informe de medida de avance al logro de los ODS indica que los países que más avanzan en los ODS apuntan exactamente al mismo fin de la felicidad.



En Colombia, las alarmas se establecen en la reducción de las desigualdades (ODS 10) y en paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16) a través de las altas tasas de homicidios, la inseguridad y la corrupción.

Frases destacadas de los expertos

Foto: Archivo particular

Los desafíos globales de los candidatos

Claudia López, Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe aceptaron la invitación del foro Ágora para hablar de sus propuestas sobre gobernanza, generación de valor, inclusión y sostenibilidad, que fueron discutidos por expertos durante dos días en Bogotá.

Claudia López, candidata a la alcaldía de Bogotá Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

- Gobernanza. En alianza con los ciudadanos, el conocimiento, la región, la nación y el mundo, e institucionalizando iniciativas como Connect Bogotá y cumplir con la estrategia de especialización inteligente. Creación de la Agencia de la Innovación, la Ciencia y la Educación Superior de Bogotá.



- Generando valor. Los desafíos del cambio tecnológico implican tener disposición de cambio. Hay que generar capacidades humanas, individuales y colectivas: empatía, trabajo colaborativo e interdisciplinario y valor social. Asumir los desafíos tecnológicos y garantizar asistencia técnica, acceso a crédito, aprender a aprender. Es parte de la cultura ciudadana del siglo XXI.



- Ciudad incluyente. Los tres males endémicos son violencia, corrupción y desigualdad. Los tenemos que corregir y construir ciudadanía. Salud, educación y ocupación es la triada del bienestar. Construir ciudadanía, Estado y mercado permite inclusión.



- Sostenibilidad. Reconocer la estructura ecológica y protegerla, no apostarles a buses diésel sino a metros, no enterrar las basuras y reciclar.

Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía de Bogotá Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

- Gobernanza. Cumplir un rol articulador, construir confianza con la región para que los proyectos se hagan realidad. Jugársela a fondo para que con Invest in Bogotá, Connect Bogotá y los clústeres impulsen el desarrollo de Bogotá. No desconocer lo que se ha hecho.



- Generando valor. El sistema educativo debe llevar a las personas a construir un proyecto de vida, desde la primera infancia, y con los temas que a los jóvenes les apasionan: cultura, ambiente, tecnología. Conectar la vocación de los jóvenes con la de la economía. Con universidades y el sector privado hacer un centro de innovación.



- Ciudad incluyente. El sistema educativo tiene que ser permanente, hay muchos mayores en Bogotá que quisieran poder reentrenarse, generar capital propio. Hay que romper la ocupación desequilibrada del territorio, que ha expulsado a la gente a otros municipios.



- Sostenibilidad. Ocupación del territorio es fundamental. Se necesita una ciudad densa y compacta, garantizando que dependa del transporte público con calidad, para reducir la huella de carbono.

Miguel Uribe Turbay, candidato a la alcaldía de Bogotá Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

- Gobernanza. Implica trabajar en equipo, con visión de largo plazo para generar consensos y trabajar con el sector privado, que debe ser transversal a todas las entidades, con los ciudadanos y la región. Va a crear un consejo empresarial y a identificar proyectos concretos.



- Generando valor. Preparará a 500.000 programadores de software y analistas de datos para la economía digital y el emprendimiento. Tecnología, ciencia e innovación para formar talento y atraer inversión extranjera. Alianzas público-privadas y una ciudad formadora con incentivos. Consolidar una ciudad especializada en servicios con tecnología e innovación.



- Ciudad incluyente. Borrar brechas de género, edad y etnias. Robarles los jóvenes a las bandas organizadas que se aprovechan de su vulnerabilidad. Mejoramiento de barrios, promover el emprendimiento y garantizar vivienda VIS y VIP.



- Sostenibilidad. Preservación de los humedales, proteger todas las fuentes de agua, separar en la fuente, consumo responsable, recicladores con remuneración, eliminación de emisiones en el transporte.

BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET