El secretario de Gobierno, José David Riveros, confirmó el dispositivo de seguridad adicional y la logística que se dispondrá para la proyección del partido de la final de la Liga BetPlay entre Millonarios y Nacional que se transmitirá en el Parque Simón Bolívar para la hinchada azul de la capital del país.



Las puertas del parque Simón Bolívar se habilitarán a las 4:00 de la tarde y el ingreso de los hinchas será por el corredor de la calle 63. Es importante que si usted asistirá a la transmisión del partido en el parque metropolitano tenga en cuenta que no puede ingresar ningún tipo de líquido, bebidas embriagantes, no le permitirán en el ingreso de correas con chapas metálicas ni grandes ni pequeñas, tampoco podrá ingresar estupefacientes ni elementos de celebración que contengan pólvora. Al parque Simón Bolívar solo podrán ingresar hinchas de Millonarios.



Aunque el ingreso se dará desde las 4 de la tarde es importante que llegue con antelación para que no encuentre congestión en el ingreso, procure movilizarse en transporte público porque no habrá espacios asignados para estacionar. "Vamos a tener una fiesta y vamos a celebrar en paz. Estamos seguros que en Bogotá viviremos una final, independientemente del resultado, en paz y con seguridad", señaló es secretario de Gobierno.



Para el dispositivo de seguridad que se instalará en el Simón Bolívar también se asignaran 700 uniformados de la Policía Metropolitana adicionales a los 1.300 que ya están asignados para el cuidado del estadio El Campín. También, se contará con 70 gestores de movilidad para agilizar el flujo vehicular y con un esquema de gestores de diálogo y convivencia en los corredores que conectan el estadio de la capital y el parque metropolitano.



Hay que recordar que si usted estará en las zonas aledañas al estadio El Campín o piensa celebrar y ver el partido por el sector, habrá ley seca que inicia desde las 12 del mediodía de hoy, sábado 24 de junio, y finaliza a las 6 de la mañana del domingo 25. Las Alcaldías locales del Teusaquillo y Barrios Unidos iniciarán controles de prevención y verificación al mediodía.





REDACCIÓN BOGOTÁ

JONATHAN TORO

EL TIEMPO