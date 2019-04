Fin de semana de Maratón Salsera en Bogotá

Salsa para todos, esta es las consigna que tienen los organizadores de la Maratón Salsera que este fin de semana celebra su primer aniversario. “Buscamos y queremos que toda la gente venga a disfrutar de la salsa. Aquí pueden venir a gozar de todos los ritmos que componen este maravilloso género musical”, asegura Ómar Antonio, director del evento que se celebra en el centro Comercial Calima.

Orquestas en vivo, venta de discos, artesanías, radiodifusores, conversatorios y bailarines en escena es lo que podrán disfrutar los asistentes a la Maratón durante este sábado y domingo después de las 12 del día.

Maía, también le cantó a los asistentes al evento. Foto: Foto: cortesia: Natalia Dávila, la Puchi Fotógrafa

Uno de los atractivos es un conversatorio sobre latin jazz y descargas que sostendrán el violinista Alfredo de la Fe, músico que hizo parte de las estrellas de Fania y Edy Martínez, pianista y arreglista de algunos trabajos de la orquesta de Ray Barreto, entre otras. “Esta es una oportunidad para que la gente esté cerca de algunos de los artistas más representativos de la salsa a nivel mundial, como lo es Alfredo de la Fe y Edy Martínez”, manifestó Ómar.



Hay que recordar que Martínez participó en tres discos ganadores del premio Grammy. “El primero de ellos fue Homenaje a Benny Moré, con la orquesta de Tito Puente, El segundo fue con The other road, composición original de Martínez que grabó la orquesta de Ray Barreto y que recibió una calificación de cinco estrellas en la revista Down Beat y el último The Unfinisshed piece con Eddie Palmieri, en el cual fue solista para la canción Resemblance”, como lo reseñó en su momento EL TIEMPO.



Los asistentes a la Maratón Salsera Foto: Foto Cortesía Natalia Dávila, la Puchi Fotógrafa

Otras orquestas que estarán presentes durante la Maratón son: orquesta de la Policía Nacional; Son de la 8, con Danilo Cajiao, quien hace un tributo a Ángel Canales; Salsa´s Bakata; Luna Llena Salsa Band, Toño barrio, Maía, entre otras y las academias de baile Paso Latino, Fuego Latino y Payaso, Latin Salsa.



Lugar: Centro comercial Calima

Calle 19 con carrera 30



JOHN CERÓN

EL TIEMPO

@CeronBastidas