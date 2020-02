La programación de este fin de semana taurino en Bogotá

La empresa Casa Toreros, que organiza la temporada de toros en la Santamaría, ha querido rematar con un fin de semana taurino. Este sábado irá la corrida de los colombianos –José Arcila, Moreno Muñoz y David Martínez, con toros de Vistahermosa– y el domingo, uno de los carteles mejor rematados de la temporada, que seguramente va a llenar la plaza. Torean: el francés Sebastián Castella, el peruano Andrés Roca Rey y el colombiano Juan de Castilla, con toros de Juan Bernardo Caicedo.



El sábado hay atractivos. Uno, el regreso de Vistahermosa con una corrida a la Santamaría, divisa que es parte de la historia de la plaza. Con estos toros se han dado tardes memorables. Ver los Santacoloma es para el taurino un motivo especial.

José Arcila, torero manizalita, con 11 años de alternativa, tiene oficio para lidiar estos toros. Está fogueado en España y en México.



Moreno Muñoz es un hijo de la afición bogotana, que lo ha visto desde el vientre de su madre, Myriam Moreno, quien fue torera en esta plaza, en especial. Lo hemos visto valiente e inspirado, dispuesto a dejar la sangre en esta arena. “Para esta corrida me siento con sentimientos encontrados. Por supuesto, la alegría de estar en la cara del toro y en mi plaza, con mi afición. Es una enorme responsabilidad no solo de volver al ruedo después de seis meses de la dura cornada que casi me quita la vida en Puente Piedra, sino además, reaparecer en Bogotá”, dijo el miércoles, cuando venía de torear un toro en la plaza donde fue herido.



David Martínez es un torero caleño de escuela, valiente, alegre, así mismo con recorrido internacional. Además, alegra mucho con las banderillas.



Del cartel del domingo, con toros de Juan Bernardo Caicedo, resta decir que hay ambiente de toreo grande y de arte. Si los toros embisten, Castella, Roca Rey –el torero de moda en el mundo– y Juan de Castilla, puede ser la tarde de la feria. “Ojalá la gente responda a este compromiso y al esfuerzo que estamos haciendo. Es importante que la plaza se mantenga en pie con sus corrida de toros”, dijo Anwar Farías, director de Casa Toreros.

LUIS NOÉ OCHOA